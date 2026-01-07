நாமக்கல்லில் முட்டை கொள்முதல் விலை 20 காசுகள் குறைப்பு

நாமக்கல்லில் முட்டை கொள்முதல் விலை 20 காசுகள் குறைப்பு
x
தினத்தந்தி 7 Jan 2026 5:45 PM IST
t-max-icont-min-icon

முட்டை கொள்முதல் விலை 5 ரூபாய் 80 காசுகளாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

நாமக்கல்

நாமக்கல் மண்டலத்தில் கொள்முதல் செய்யப்படும் முட்டைகளுக்கு தேசிய முட்டை ஒருங்கிணைப்புக்குழு என்ற தனியார் அமைப்பு விலை நிர்ணயம் செய்து வருகிறது. அந்த விலையை கோழிப்பண்ணையாளர்களும் கடைபிடித்து வருகின்றனர்.

இதனிடையே, கிறிஸ்துமஸ், புத்தாண்டு போன்றவற்றால் கடந்த சில நாட்களாக முட்டை கொள்முதல் விலை 6 ரூபாய் 40 காசுகளுக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டது. அதேவேளை, நேற்று முன் தினம் 20 காசுகள் குறைக்கப்பட்டு முட்டை கொள்முதல் விலை 6 ரூபாய் 20 காசுகளுக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டது. இதனை தொடர்ந்து நேற்றும் 20 காசுகள் குறைக்கப்பட்டு முட்டை கொள்முதல் விலை ரூ. 6க்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டது.

இந்நிலையில், தேசிய முட்டை ஒருங்கிணைப்புக்குழுவின் நாமக்கல் மண்டல ஆலோசனைக்கூட்டம் இன்று நடைபெற்றது. முட்டை விலை நிர்ணயம் தொடர்பாக கோழிப்பண்ணையாளர்களிடம் கருத்து கேட்கப்பட்டது. இதில் முட்டை கொள்முதல் விலையை 20 காசுகள் குறைக்க ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது. அதன்படி, நாமக்கல்லில் இன்று முட்டை கொள்முதல் விலை மேலும் 20 காசுகள் குறைக்கப்பட்டு 5 ரூபாய் 80 காசுகளாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

1 More update
தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

Related Tags :
Next Story

மேலும் செய்திகள்

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...

அதிகம் வாசிக்கப்பட்டவை

logo

எங்களைப்பற்றி தனித்தன்மை பாதுகாப்பு தொடர்புகொள்ள வலைத்தள தொகுப்பு ஆலோசனைகள் வேலைவாய்ப்பு

Paper Ad Tariff Web Ad Tariff Terms & Conditions (E-paper) Archive Sitemap

காப்புரிமை 2024, © The Thanthi Trust Powered by Hocalwire
X