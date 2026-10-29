குன்னூரில் அத்தியாவசியப் பொருட்கள் விலை 2 மடங்கு உயர்வு.

நீலகிரி,
நீலகிரி மாவட்டம் குன்னூர் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் அத்தியாவசிய காய்கறிகளின் விலை இருமடங்காக உயர்ந்துள்ளது. இந்த திடீர் விலை ஏற்றத்தால் சமையல் செலவு அதிகரித்துள்ளதால், பொதுமக்கள் மற்றும் இல்லத்தரசிகள் பெரும் அவதிக்குள்ளாகியுள்ளனர்.
நீலகிரி மாவட்டம் குன்னூர் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் கடந்த சில வாரங்களாகப் பெய்த பரவலான கனமழை மற்றும் சீரற்ற காலநிலை காரணமாக காய்கறி விளைச்சல் கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால், குன்னூர் தினசரி சந்தைக்கு வரும் உள்ளூர் காய்கறிகளின் வரத்து பாதியாகக் குறைந்துள்ளது.
தமிழகத்தின் பிற மாவட்டங்கள் மட்டுமின்றி, அண்டை மாநிலங்களான கர்நாடகா, கேரளா போன்ற பகுதிகளிலும் மழை பாதிப்பால் உற்பத்தி சரிந்துள்ளது. இதன் காரணமாக வெளிச்சந்தைகளில் இருந்து குன்னூருக்கு வரும் காய்கறி லாரிகளின் எண்ணிக்கை கணிசமாகக் குறைந்து, தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது.
மழைக்கால சாலைப் பாதிப்புகள் மற்றும் போக்குவரத்துத் தடங்கல்கள் காரணமாக, காய்கறிகளைக் கொண்டு வருவதற்கான லாரி வாடகை மற்றும் இதர போக்குவரத்து செலவுகள் உயர்ந்துள்ளன. இதுவும் சில்லறை விற்பனை விலை அதிகரிக்க முக்கியக் காரணமாக அமைந்துள்ளது.
மண் சரிவால் குன்னூர் மேட்டுப்பாளையம் மலைப்பாதையில் போக்குவரத்து தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. எனவே வாகனங்கள் கோத்தகிரி வழியாக 50 கி.மீ. சுற்றி செல்கின்றன. இதனால் ஒரு கட்டு மல்லி ரூ.60-க்கும், வெள்ளைப்பூண்டு கிலோ ரூ.250-க்கும், முள்ளங்கி கிலோ ரூ.90-க்கும், தக்காளி கிலோ ரூ.45-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. இதனால் குன்னூர் மக்கள் அதிர்ச்சியில் உறைந்துள்ளனர்.
மலைப்பாதைகளில் போக்குவரத்து முழுமையாகச் சீராகி, வெளிமாநில வரத்து அதிகரித்தால் மட்டுமே விலை குறைய வாய்ப்புள்ளதாக வியாபாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர். ஏழை மற்றும் நடுத்தர மக்களின் நலனைக் கருதி, உழவர் சந்தைகளில் கூடுதல் காய்கறிகளை விற்பனை செய்ய அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.