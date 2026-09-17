தமிழக செய்திகள்

வலிமையான இந்தியாவை உருவாக்குவதில் அர்ப்பணிப்புடன் செயல்படும் பிரதமர் மோடி: முதல்-அமைச்சர் விஜய் வாழ்த்து

பிரதமர் மோடியின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு தமிழ்நாடு முதல்-அமைச்சர் விஜய் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.
வலிமையான இந்தியாவை உருவாக்குவதில் அர்ப்பணிப்புடன் செயல்படும் பிரதமர் மோடி: முதல்-அமைச்சர் விஜய் வாழ்த்து
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சென்னை,

இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று தனது 76-வது பிறந்தநாளை கொண்டாடுகிறார். இந்த நிலையில் பிரதமர் மோடியின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு அவருக்கு தமிழ்நாடு முதல்-அமைச்சர் விஜய் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார். இதுதொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள பதிவில் தெரிவித்திருப்பதாவது:-

வலிமையான இந்தியாவை உருவாக்கும் நோக்கில் அர்ப்பணிப்புடன் செயல்பட்டு வரும் இந்தியப் பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு எனது மனமார்ந்த பிறந்தநாள் வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். தாங்கள் நல்ல உடல்நலத்துடனும், நீண்ட ஆயுளுடனும் நீடுழி வாழ உளமார வாழ்த்துகிறேன். இவ்வாறு அதில் தெரிவித்துள்ளார்.

பிரதமர் மோடி
PM Modi
பிறந்தநாள் வாழ்த்து
Greetings
வாழ்த்து
முதல்-அமைச்சர் விஜய்
Chief Minister Vijay
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Daily Thanthi
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