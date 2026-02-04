தேசிய பாதுகாப்பு தோல்விகளுக்கு பொறுப்பேற்று பிரதமர் பதவி விலக வேண்டும்: எஸ்டிபிஐ வலியுறுத்தல்

சென்னை,
எஸ்டிபிஐ கட்சியின் தேசிய துணைத் தலைவர் தெகலான் பாகவி வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது:-
டிசம்பர் 2019 முதல் ஏப்ரல் 2022 வரை ராணுவத் தளபதியாகப் பணியாற்றிய ஜெனரல் நரவணே, கல்வான் பள்ளத்தாக்கு மோதல் மற்றும் கிழக்கு லடாக்கில் சீனாவுடனான நீண்டகால ராணுவ மோதலின் போது இந்திய ராணுவத்தை வழிநடத்தியவர். அவரது நினைவுக்குறிப்பு புத்தகம் முழுமையடைந்து, பன்னாட்டுத் தரமுறை நூல் எண்ணும் வழங்கப்பட்டுவிட்ட நிலையில், கடந்த ஓராண்டுக்கும் மேலாக பாதுகாப்பு அமைச்சகத்தின் ஆய்வில் முடக்கி வைக்கப்பட்டுள்ளது.
அந்தப் புத்தகத்தின் சரிபார்க்கப்பட்ட சில பகுதிகள் தேசிய ஊடகங்களில் பரவலாக வெளியான போதிலும், அதிகாரப்பூர்வ தடையோ அல்லது பொதுவான விளக்கமோ இன்றி புத்தகம் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருப்பது, அரசின் தணிக்கை மற்றும் அரசியல் தலையீடு குறித்த கடுமையான கவலைகளை எழுப்புகிறது.
ஊடகங்களில் வெளியான தகவல்களின்படி, சீனப் படைகள் டாங்கிகள் மற்றும் தரைப்படையுடன் இந்திய எல்லைக்கு மிக அருகில் முன்னேறி வந்தபோது, அதற்குத் தீர்க்கமான ராணுவப் பதிலடி கொடுப்பதற்கான அரசியல் அனுமதி, அரசாங்கத்தின் உயர்மட்டத்தில் தாமதப்படுத்தப்பட்டதை ஜெனரல் நரவணே விவரித்துள்ளார். மேலும், இந்திய ரோந்துப் படையினரைக் கட்டுப்படுத்தும் வகையில் ‘தாங்கல் மண்டலங்கள்’ உருவாக்கப்பட்டதையும் அவர் பதிவு செய்துள்ளார்.
இது "எந்த நிலப்பரப்பையும் நாம் இழக்கவில்லை" என்று அரசு தொடர்ந்து கூறி வந்த வாதத்தை நேரடியாக மறுப்பதாக அமைந்துள்ளது. இவை நெருக்கடியான காலத்தில் களத்தில் இருந்த முன்னாள் ராணுவத் தளபதியின் நேரடி வாக்குமூலங்கள் ஆகும். இந்தத் தகவல்கள் தேசிய பாதுகாப்பு முடிவெடுப்பதில் உள்ள பலவீனத்தையும், சீன ஆக்கிரமிப்பை எதிர்கொள்வதில் காட்டப்பட்ட கோழைத்தனத்தையும் அம்பலப்படுத்துவதாக உள்ளது.
இந்திய எல்லைக்குள் மீண்டும் மீண்டும் அத்துமீறல்களை அனுமதித்துவிட்டு, பின்னர் அதனை மறுப்பதும், கதைகளை மாற்றி அமைப்பதும் நாட்டின் இறையாண்மையைப் பாதுகாப்பதில் ஏற்பட்டுள்ள பெரும் தோல்வியாகும். பிப்ரவரி 2, 2026 அன்று நாடாளுமன்றத்தில் வெளிப்படைத்தன்மையுடன் செயல்படுவதற்குப் பதிலாக, இந்த விவகாரங்கள் குறித்த விவாதத்தை அரசு தடுத்தது இந்தத் தோல்வியை இன்னும் மோசமாக்கியுள்ளது. விதிமுறைகளைக் காரணம் காட்டி விவாதத்தைத் தவிர்ப்பதன் மூலம், அரசு தனது பொறுப்புக்கூறலுக்கு அஞ்சுவதை நிரூபித்துள்ளது.
கல்வான் பள்ளத்தாக்கு மற்றும் சீன மோதல் தொடர்பான விவகாரங்களுக்கு அரசு பதில் சொல்ல வேண்டுமே தவிர, உண்மைகளை நசுக்கக்கூடாது. இந்தத் தோல்விகளுக்கு பாஜக அரசே நேரடிப் பொறுப்பாகும். சீன ராணுவம் இந்திய எல்லைக்குள் ஊடுருவ அனுமதித்த காலக்கட்டத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி, பாதுகாப்புத் துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் மற்றும் தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகர் அஜித் தோவல் ஆகியோர் அதிகாரத்தில் இருந்தனர். இத்தகைய ஊடுருவல்களை அனுமதிப்பதும், கள நிலவரம் குறித்து பொதுமக்களைத் தவறாக வழிநடத்துவதும் நாட்டுக்கு இழைக்கப்பட்ட மன்னிக்க முடியாத துரோகமாகும்.
ஆகவே, ஜெனரல் நரவணேயின் புத்தகத்தை உடனடியாக வெளியிட வேண்டும் என்றும் அதன் உள்ளடக்கங்கள் குறித்து நாடாளுமன்றத்தில் முழுமையான விவாதம் நடத்தப்பட வேண்டும் என்றும் எஸ்டிபிஐ கட்சி கோருகிறது. இந்தியாவின் நிலப்பரப்பு ஒருமைப்பாட்டைச் சமரசம் செய்து, ஜனநாயகப் பண்புகளைச் சீரழித்தவர்களுக்கு நாட்டை ஆளும் தார்மீக உரிமை இல்லை என்றும், அவர்கள் உடனடியாகப் பதவி விலக வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்திக் கேட்டுக்கொள்கிறேன். இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.