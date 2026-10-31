கைதிகள் தப்பிய விவகாரம், மின்வெட்டுப் பிரச்சினை: அமைச்சர் நிர்மல் குமார் பதவி விலக வேண்டும் - ஆர்.பி.உதயகுமார்

சென்னை,
தமிழகத்தில் நிலவி வரும் சட்டம்-ஒழுங்கு சீர்கேடு, சிறைகளில் இருந்து கைதிகள் தப்பியோடிய சம்பவங்கள் மற்றும் தொடர் மின்வெட்டுப் பிரச்சினை ஆகியவற்றுக்குத் தார்மீகப் பொறுப்பேற்று, அமைச்சர் நிர்மல் குமார் உடனடியாகப் பதவி விலக வேண்டும் என்று அ.தி.மு.க. முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி.உதயகுமார் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
இதுதொடர்பாக அவர் கூறியதாவது:
தமிழகத்தில் மின்சாரம், சட்டம்-ஒழுங்கு, சிறைத்துறை, லஞ்ச ஒழிப்பு உள்ளிட்ட முக்கியத் துறைகளை கவனித்து வரும் அமைச்சர் நிர்மல் குமார், தனது பொறுப்பில் உள்ள துறைகளின் செயல்பாடுகளைச் சீரமைப்பதில் தோல்வியடைந்துவிட்டார்.
புழல் சிறை மற்றும் தேக்கம்பட்டி சிறைகளில் இருந்து கைதிகள் தப்பியோடிய சம்பவங்கள் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளன. சிறைகளில் போதிய பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் இல்லை என்பதையே இதுபோன்ற சம்பவங்கள் வெளிப்படுத்துகின்றன. சிறைத்துறையின் செயல்பாடுகளுக்குப் பொறுப்பான அமைச்சரே இதற்கு முழுப் பொறுப்பேற்க வேண்டும்.
ஆனால், கைதிகள் தப்பிய விவகாரத்தில் உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதற்குப் பதிலாக, ஐ.பி.எஸ். அதிகாரிகளை இடமாற்றம் செய்து பிரச்சினையை முடிவுக்குக் கொண்டுவர அரசு முயற்சிப்பதாக அவர் குற்றம்சாட்டியுள்ளார். அதிகாரிகளை இடமாற்றம் செய்வது மட்டுமே நிரந்தரத் தீர்வாகாது என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் நிலவி வரும் அறிவிக்கப்படாத மின்வெட்டு மற்றும் தொடர் மின்தடையால் பொதுமக்கள் கடும் அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனர். மின்சாரத் துறையில் நிலவும் பிரச்சினைகளுக்குத் தீர்வு காண வேண்டிய அமைச்சர், அதில் உரிய கவனம் செலுத்தவில்லை என்றும் அவர் விமர்சித்துள்ளார்.
மேலும், தனது பொறுப்பில் உள்ள துறைகளின் குறைகளைக் களைவதில் கவனம் செலுத்தாமல், மற்ற துறைகள் குறித்தும் விளக்கங்களை அளித்து வருவதால், அமைச்சர் நிர்மல் குமார் 'அறிவிக்கப்படாத முதல்வர்' போலச் செயல்படுவதாகவும் ஆர்.பி.உதயகுமார் சாடியுள்ளார்.
எனவே, கைதிகள் தப்பிய விவகாரம், மின்வெட்டுப் பிரச்சினை உள்ளிட்ட துறை சார்ந்த தோல்விகளுக்குத் தார்மீகப் பொறுப்பேற்று, சட்டத்துறை மற்றும் மின்சாரத்துறை அமைச்சரான நிர்மல் குமார் உடனடியாகப் பதவி விலக வேண்டும் என்று ஆர்.பி.உதயகுமார் வலியுறுத்தியுள்ளார்.