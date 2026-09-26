பத்திரப்பதிவு துறையில் 278 பேருக்கு பதவி உயர்வு-17 பேர் பதவி இறக்கம்

தமிழக அரசின் பத்திரப்பதிவுத்துறையில் 278 பேருக்கு பதவி உயர்வு வழங்கப்பட்டுள்ளது. 17 பேர் பதவி இறக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளனர். இதுதொடர் பாக பதிவுத்துறை தலைவர் அருண் தயாள் சுந்தர் உத்தரவு பிறப்பித்துள் ளார். இதன்படி, 2020-21-ம் ஆண்டு முதல் 2026-27-ம் ஆண்டு வரை பணி மாற்றம் மூலம் 2-ம் நிலை சார்பதிவாளர் பதவிக்கு தேர்வு செய்யப்பட்ட 158 உதவியாளர்கள், 2-ம் நிலை சார்பதிவாளர்களாக பதவி உயர்வு பெற் றுள்ளனர்.
அதேபோல், ஏற்கனவே 2-ம் நிலை சார்பதிவாளர்களாக பணி யாற்றி வந்த 120 பேர், 1-ம் நிலை சார்பதிவாளர்களாக பதவி உயர்வு பெற்றுள்ளனர். இதன்மூலம் பதிவுத்துறையில் மொத்தம் 278 பேருக்கு பதவி உயர்வு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இதற்கிடையே, 2-ம் நிலை சார்பதிவாளர் பதவியில் இருந்த 17 பேர் மீண்டும் உதவியாளர் பதவிக்கு பதவி இறக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளனர். இதையடுத்து, பதிவுத்துறையில் மேற்கொள்ளப்பட்ட இந்த நடவடிக்கையில் 278 பேருக்கு பதவி உயர்வும், 17 பேருக்கு பதவி இறக்கமும் செய்யப்ப்ட்டுள்ளன.