திருட சென்ற வீட்டில் நகை, பணம் இல்லாததால் பொருட்கள் உடைப்பு: “சாரி” என சுவரில் எழுதிச் சென்ற மர்ம ஆசாமி

கோவை,
திருட சென்ற வீட்டில் நகை, பணம் இல்லாததால் பொருட்களை உடைத்து அட்டகாசம் செய்த ஆசாமி சுவரில் 'சாரி' என எழுதி வைத்துவிட்டு தப்பிச்சென்றார்.
தங்கம் விலை உயர்ந்துள்ள சூழலில் வீடு புகுந்து நகை திருடுவது மற்றும் தனியாக நடந்து செல்லும் பெண்களிடம் நகை பறிப்பில் ஈடுபடுவது போன்ற குற்றச்சம்பவங்கள் அதிகரித்து வருகின்றன. ஆட்கள் இல்லாத வீடுகளை நோட்டமிட்டு பூட்டை உடைத்து திருடும் கும்பல், சில நேரங்களில் அங்கேயே சமைத்து சாப்பிடுவது, ஓய்வெடுப்பது போன்ற செயல்களிலும் ஈடுபடுவதுண்டு.
இந்த நிலையில், கோவையில் உள்ள ஒரு வீட்டில் புகுந்த மர்ம ஆசாமி, அங்கு திருடுவதற்கு நகை, பணம் இல்லாத விரக்தியில் அங்கிருந்த பொருட்களை சேதப்படுத்திவிட்டு, சுவரில் 'சாரி' என்று எழுதி வைத்துவிட்டு தப்பிச் சென்ற சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இது சம்பவம் பற்றிய விவரம் வருமாறு:-
கோவை ராமநாதபுரத்தை சேர்ந்தவர் கிருஷ்ணமூர்த்தி (வயது 45). ஐ.டி. நிறுவனத்தில் ஊழியராக பணியாற்றி வருகிறார். இவர் தனது குடும்பத்தினருடன் வீட்டை பூட்டிவிட்டு, கேரளம் மாநிலம் பாலக்காட்டில் உள்ள உறவினர் வீட்டுக்கு சென்றிருந்தார்.
சில நாட்கள் கழித்து மீண்டும் வீடு திரும்பியபோது, முன்பக்க கதவை திறந்து உள்ளே சென்ற அவருக்கு பெரும் அதிர்ச்சி காத்திருந்தது. வீட்டில் இருந்த பொருட்கள் அனைத்தும் சிதறி கிடந்தன. சில பொருட்கள் உடைக்கப்பட்ட நிலையில் காணப்பட்டன.
உடனடியாக படுக்கை அறைக்கு சென்று பார்த்தபோது, அங்குள்ள பீரோ திறக்கப்பட்டு அதிலிருந்த பொருட்கள் அனைத்தும் கீழே கொட்டப்பட்டு இருந்தன. மேலும், கட்டிலில் இருந்த மெத்தை, சோபா, வாஷிங் மிஷின் மற்றும் பிரிட்ஜ் ஆகியவையும் சேதப்படுத்தப்பட்டு இருந்தது.
வீட்டில் யாரும் இல்லாததை நோட்டமிட்ட மர்ம ஆசாமி பக்கவாட்டு கதவை உடைத்து உள்ளே புகுந்து திருட்டு முயற்சியில் ஈடுபட்டது உள்ளார். ஆனால் நகை, பணம் எதுவும் இல்லாத ஆத்திரத்தில், அந்த நபர் பொருட்களை சேதப்படுத்திவிட்டு, சுவரில் ஆங்கிலத்தில் 'சாரி' என்று எழுதி வைத்துவிட்டு தப்பி சென்றுள்ளார். இது குறித்து ராமநாதபுரம் போலீசில் கிருஷ்ணமூர்த்தி புகார் அளித்தார்.
அதன்பேரில் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்ற போலீசார், தடயங்களை சேகரித்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.