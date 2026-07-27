வீட்டிலேயே புதுச்சேரி சாராயம் விற்பனை - வெளியான வீடியோ

மயிலாடுதுறை,
மயிலாடுதுறை மாவட்டம் அருகே வீடுகளிலேயே புதுச்சேரி சாராயம் சட்டவிரோதமாக விற்பனை செய்யப்படும் அதிரவைக்கும் வீடியோ ஆதாரங்கள் வெளியாகி அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
மயிலாடுதுறை மாவட்டம், அன்னவாசல் பகுதியில் சட்டவிரோதமான மது மற்றும் சாராயம் விற்பனை படுஜோராக நடைபெற்று வருகிறது. எவ்வித அச்சமும் இன்றி, 24 மணி நேரமும் தொடர்ச்சியாக வீடுகளிலேயே அந்த புதுச்சேரி சாராயம் விற்கப்படுவதாக அப்பகுதி பொதுமக்கள் மற்றும் சமூக ஆர்வலர்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர். இதனால் குடியிருப்பு பகுதிகளில் சட்டம் ஒழுங்கு சீர்கேடு ஏற்படுவதோடு, பொதுமக்களின் பாதுகாப்பிற்கும் அச்சுறுத்தல் ஏற்படுவதாக அவர்கள் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர்.
வீடுகளில் சாராயம் விற்கப்படும் தெளிவான காட்சிகள் அடங்கிய வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி தற்போது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த சட்டவிரோத கும்பல் மீது மாவட்ட மதுவிலக்கு அமலாக்கப் பிரிவினரும், மயிலாடுதுறை போலீசாரும் உடனடியாக தலையிட்டு கடுமையான கைது நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.