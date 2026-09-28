தமிழக செய்திகள்

பழவேற்காடு ஏரி மீன்பிடி விவகாரம்: ஜி.பி.எஸ். அடிப்படையிலான எல்லை நிர்ணயத்திற்கு தமிழ்நாடு, ஆந்திரா மீனவர்கள் ஒப்புதல்

மீன்பிடி எல்லைகளை தெளிவாக வரையறுக்க நிரந்தர ஜி.பி.எஸ். கண்காணிப்பு முறையை செயல்படுத்த வேண்டும் என்று தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது.
பழவேற்காடு ஏரி மீன்பிடி விவகாரம்: ஜி.பி.எஸ். அடிப்படையிலான எல்லை நிர்ணயத்திற்கு தமிழ்நாடு, ஆந்திரா மீனவர்கள் ஒப்புதல்
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திருவள்ளூர்,

சென்னையில் இருந்து வடக்கே சுமார் 60 கி.மீ. தொலைவில், பழவேற்காடு ஏரி அமைந்துள்ளது. இது இந்தியாவின் இரண்டாவது மிகப்பெரிய உப்புநீர் ஏரி ஆகும். இந்த ஏரி தமிழ்நாட்டின் திருவள்ளூர் மாவட்டத்திலும், ஆந்திராவின் சில பகுதிகளிலும் அமைந்திருப்பதால், இரு மாநிலங்களைச் சேர்ந்த மீனவர்களும் மீன்பிடி தொழிலுக்காக இந்த ஏரியை பயன்படுத்துகின்றனர்.

இதனிடையே பழவேற்காடு ஏரியில் கடுமையான வண்டல் மண் படிதல் மற்றும் கோடைக்காலத்தில் குறையும் நீர் மட்டம் ஆகிய பிரச்சினைகள் காரணமாக, இரு மாநில மீனவர்களும் ஆழமற்ற நீர்ப்பகுதியில் மீன்பிடிக்க வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்படுகிறது. இதன் விளைவாக இரு மாநில மீனவரிகளுக்கும் இடையே மோதல்கள் ஏற்பட்டு வருகின்றன.

இந்நிலையில், இந்த விவகாரத்திற்கு தீர்வு காணும் வகையில் கும்மிடிப்பூண்டி ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகத்தில் இன்று இரு மாநில அதிகாரிகளின் கூட்டு கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில் தமிழ்நாடு மற்றும் ஆந்திர பிரதேசத்தை சேர்ந்த 25 மீனவ கிராமங்களின் பிரதிநிதிகள் கலந்து கொண்டனர்.

இந்த கூட்டத்தில், நீண்ட காலமாக பயன்படுத்தப்பட்டு வரும் எல்லைக் குறியீடுகளைக் கைவிட்டு, நவீன தொழில்நுட்ப முறையை ஏற்க இருதரப்பினரும் ஒருமனதாக தீர்மானித்தனர். தொடர்ந்து, மாநிலங்களுக்கு இடையிலான மீன்பிடி எல்லைகளை தெளிவாக வரையறுக்க நிரந்தர ஜி.பி.எஸ்.(GPS) கண்காணிப்பு முறையை செயல்படுத்த வேண்டும் என்ற தீர்மானத்திற்கு இருமாநில மீனவர்களும் ஒப்புதல் அளித்தனர்.

இதன்படி ஏரியில் இயங்கும் இயந்திர படகுகள் மற்றும் பாரம்பரியப் படகுகளில் தானியங்கி ஜி.பி.எஸ். டிரான்ஸ்பாண்டர்கள்(GPS transponders) பொருத்தப்படும். தேசியக் கடற்கரை ஆராய்ச்சி மையம்(NCCR) போன்ற அமைப்புகள் துல்லியமான டிஜிட்டல் கடல்சார் எல்லைகளை நிர்ணயிக்கும்.

எல்லைக் கோட்டை நெருங்கும் அல்லது மீறும் படகுகளில் உடனடியாக எச்சரிக்கை ஒலி எழுப்பப்படுவதோடு, திருவள்ளூர் மற்றும் திருப்பதி ஆகிய இடங்களில் உள்ள கடலோர காவல் கட்டுப்பாட்டு அறைகளுக்கும் தகவல் செல்லும் வகையில் இத்திட்டம் அமையும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டது.

அதே சமயம், படகில் உள்ள டிரான்ஸ்பாண்டர்களை வேண்டுமென்றே செயலிழக்கச் செய்வது அல்லது அவற்றில் முறைகேடு செய்வது குற்றமாகக் கருதப்படும் என்றும், தமிழ்நாடு கடல்சார் மீன்வள ஒழுங்குமுறைச் சட்டத் திருத்த நடவடிக்கைகளுக்கு இணங்கவே இந்த தொழில்நுட்ப முறை செயல்படுத்தப்பட உள்ளது என்றும் அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்தார்.

மேலும் இன்றைய கூட்டத்தில், தமிழ்நாட்டின் சின்ன மங்கோடு கிராமத்தில் 2014 ஏப்ரலில் நடந்த மோதலில் வீடுகள், படகுகள் மற்றும் வலைகள் தீ வைத்து எரிக்கப்பட்டது உள்பட தொடர்ந்து 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக நீடித்து வரும் வன்முறை முடிவுக்கு கொண்டு வரப்பட வேண்டும் என்று வலியுறுத்தப்பட்டது. இது தொடர்பாக தமிழக மீனவர்கள் மீது 199 வழக்குகள் இன்னும் நிலுவையில் உள்ள நிலையில், இருமாநில அரசுகளும் இந்த வழக்குகளை பரஸ்பரம் திரும்பப் பெற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று பிரதிநிதிகள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.

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Daily Thanthi
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