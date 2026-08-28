தமிழக செய்திகள்

ரக்‌ஷா பந்தன் திருநாள்: டிடிவி தினகரன் வாழ்த்து

நாட்டு மக்கள் அனைவருக்கும் எனது மனமார்ந்த நல்வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துக் கொள்வதாக டிடிவி தினகரன் பதிவிட்டுள்ளார்.
ரக்‌ஷா பந்தன் திருநாள்: டிடிவி தினகரன் வாழ்த்து
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சென்னை,

அமமுக பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன் ரக்‌ஷா பந்தன் வாழ்த்து தெரிவித்து தனது எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டு இருப்பதாவது;

”சகோதர, சகோதரிகளுக்கிடையே நிலவும் அன்பு, பாசம், நம்பிக்கை மற்றும் பாதுகாப்பு உணர்வை வெளிப்படுத்தும் ரக்‌ஷா பந்தன் திருநாளை கொண்டாடி மகிழும் நாட்டு மக்கள் அனைவருக்கும் எனது மனமார்ந்த நல்வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

உறவுகளின் புனிதத்தையும், சகோதரத்துவத்தின் மகத்துவத்தையும் போற்றும் இந்நன்னாளில், பெண்களின் கண்ணியத்தையும், உரிமைகளையும் பாதுகாத்து, அவர்கள் அச்சமின்றி சுதந்திரமாகவும் பாதுகாப்பாகவும் வாழக்கூடிய சமூகத்தை உருவாக்கிட நாம் அனைவரும் உறுதியேற்போம்.”

இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

TTV Dhinakaran
டிடிவி தினகரன்
ரக்‌ஷா பந்தன்
Raksha Bandhan
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Daily Thanthi
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