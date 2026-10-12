ராணிப்பேட்டை: பழைய இரும்பு குடோனில் பயங்கர தீ விபத்து.

ராணிப்பேட்டை,
ராணிப்பேட்டை சிப்காட் தொழிற்பேட்டைக்கு அருகிலுள்ள நெலிக்குப்பம் மோட்டூர் பகுதியில் அமைந்துள்ள ஒரு தனியார் பழைய இரும்பு பொருட்கள் சேமிப்புக் கிடங்கில் இன்று காலை மிக பயங்கரமான தீ விபத்து ஏற்பட்டுள்ளது.
ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் சிப்காட் தொழிற்பேட்டைக்கு அருகிலுள்ள நெலிக்குப்பம் மோட்டூர் பகுதியில் ஒரு தனியார் இரும்புக்கடை ஒன்று இயங்கி வருகிறது. இந்த நிலையில் இன்று (திங்கட்கிழமை) காலையில் அந்த இரும்புக்கடை குடோனில் வைக்கப்பட்டிருந்த பழைய இரும்பு மற்றும் எளிதில் தீப்பற்றக்கூடிய கழிவுப் பொருட்களில் திடீரென நெருப்பு பற்றியது. கண்ணிமைக்கும் நேரத்திற்குள் தீ குடோன் முழுவதும் அதிவேகமாக பரவி, அணைக்க முடியாத அளவிற்கு மலை போல் கொழுந்துவிட்டு எரிந்தது.
நெருப்பின் தாக்கம் மற்றும் வெப்பத்தின் வீரியம் எந்த அளவுக்கு கடுமையாக இருந்தது என்றால், அங்கு அமைக்கப்பட்டிருந்த தடிமனான இரும்புக் கூடங்களும், சேமித்து வைக்கப்பட்டிருந்த உலோகப் பொருட்களும் வெப்பம் தாங்காமல் உருகத் தொடங்கின. சம்பவ இடத்திலிருந்து வானுயர எழுந்த கரும்புகை பல கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு தெரிந்தது. இதனால் அப்பகுதி முழுவதும் கடுமையான புகைமூட்டம் சூழ்ந்து, பொதுமக்கள் மற்றும் வாகன ஓட்டிகளிடையே அச்சத்தையும் அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தியது.
விபத்து குறித்து தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த சிப்காட் மற்றும் சுற்றுவட்டாரப் பகுதி தீயணைப்பு துறையினர், பல வாகனங்களின் உதவியுடன் கொழுந்துவிட்டு எரியும் தீயை அணைக்கும் பணியில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இந்த விபத்தினால் பல லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான இரும்புப் பொருட்கள் முற்றிலுமாக எரிந்து சாம்பலாகின. விபத்திற்கான துல்லியமான காரணம் மற்றும் உயிரிழப்புகள் ஏதேனும் ஏற்பட்டுள்ளதா என்பது குறித்து சிப்காட் போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.