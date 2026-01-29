அ.தி.மு.க.வில் இணைய நான் ரெடி; எடப்பாடி பழனிசாமி, டி.டி.வி.தினகரன் ரெடியா? - ஓ.பன்னீர்செல்வம் தடாலடி கேள்வி

பெரியகுளம்,
சட்டசபை தேர்தலில் யாருடன் கூட்டணி என்பது தொடர்பாக, ஓ.பன்னீர்செல்வம் தனது ஆதரவாளர்களுடன் தேனி மாவட்டம் பெரியகுளம் கைலாசப்பட்டியில் ஆலோசனை நடத்தினார். கூட்டத்தில், நிர்வாகிகளின் முடிவை எழுதித் தர கூறியதால் சலசலப்பு ஏற்பட்டதாக சொல்லப்பட்டது. ஆனால், ஓ.பன்னீர்செல்வம் இதை மறுத்துள்ளார். கூட்டம் குறித்து ஓ.பன்னீர்செல்வம் நிருபர்களிடம் கூறியதாவது:-
“அ.தி.மு.க. இயக்கத்தின் அடிப்படை தொண்டர்களை மீட்க சட்டப்போராட்டத்தை நீதிமன்றத்தில் நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம். நாடாளுமன்ற தேர்தலில் ராமநாதபுரம் தொகுதியில் நான் போட்டியிட காரணம், எங்கள் பக்கம் எவ்வளவு தொண்டர்கள் இருக்கிறாார்கள் என்பதை காட்டத்தான்.
தேர்தலுக்கு 12 நாட்கள் தான் இருந்த நிலையில், பலாப்பழ சின்னத்தில் போட்டியிட்டேன். ஆனால், என்னை தோல்விடைய சதி செய்து ஓ.பன்னீர்செல்வம் பெயரில் 6 பேரை தேர்தலில் நிறுத்தினார்கள். அந்த சூழ்ச்சிகளை முறியடித்து அ.தி.மு.க. அடிப்படை உரிமையை மீட்க இந்த கழகம் உருவாக்கப்பட்டது. தேர்தலுக்காக தனிக்கட்சி தொடங்குவது குறித்தும், போட்டியிடுவது குறித்தும் நாங்கள் எந்த முடிவும் எடுக்கவில்லை.
அ.தி.மு.க. யாராலும் வெல்ல முடியாத இயக்கமாக ஜெயலலிதா உருவாக்கினாரோ, அதுபோல் உருவாக்குவதுதான் எங்கள் நோக்கம். ஆனால், தேவையில்லாத குழப்பம் உருவாக்கப்படுகிறது. தேனி மாவட்டம் அ.தி.மு.க. சரித்திரத்தில் இடம்பெற்றுள்ளது. எம்.ஜி.ஆர்., ஜெயலலிதாவை முதல்-அமைச்சராக உருவாக்கிய மாவட்டம். அ.தி.மு.க.வின் கோட்டை.
எனவே தான் பிரிந்து கிடக்கும் அ.தி.மு.க. இணைய வேண்டும் என்பதுதான் எங்களின் தலையாய கோரிக்கை. இந்த கூட்டத்தில் கலந்துகொண்ட நிர்வாகிகள், கட்சி நலனை கருத்தில் கொண்டு அ.தி.மு.க. ஒன்றிணைய வேண்டும் என்று கூறினார்கள்.
இன்றைக்கு அ.தி.மு.க. வெற்றி பெற வேண்டும் என்று டி.டி.வி.தினகரன், அண்ணன் எடப்பாடி பழனிசாமி சொல்கிறார்கள். எதிரும் புதிருமாக இருந்தவர்கள் இன்று இணைந்திருக்கிறார்கள். அவர்கள் நினைத்தால் எங்களையும் இணைக்கலாம். அவ்வாறு நடந்தால் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி மாபெரும் வெற்றியடையும்.
2-வது தர்மயுத்தத்தை நான் தொடங்கவே மனோஜ்பாண்டியன், வைத்திலிங்கமும்தான் காரணம். இன்றைய கூட்டத்தில் நிர்வாகிகளை மனதின் குரலாக எழுதிக் கொடுக்க சொன்னேன். உங்களின் குரலாகத்தான் ஒலிப்போம் என்று அவர்கள் கூறிவிட்டார்கள்.
தேர்தலில் போட்டியிடுவதற்காக இந்த இயக்கம் தொடங்கவில்லை. கட்சியை ஒருங்கிணைக்கவே தொடங்கப்பட்டது. அ.தி.மு.க.வில் இணைய நான் ரெடி. டி.டி.வி.தினகரன், எடப்பாடி பழனிசாமி ரெடியா?”
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.