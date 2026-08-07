ஆகஸ்ட் 9 முதல் சீரான குடிநீர் விநியோகம்: தூத்துக்குடி மேயர் ஜெகன் பெரியசாமி உறுதி

தூத்துக்குடி,
தூத்துக்குடி மாநகராட்சிப் பகுதிகள் முழுவதும் ஆகஸ்ட் 9-ம் தேதி முதல் சீரான முறையில் குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்படும் என்று மேயர் ஜெகன் பெரியசாமி தெரிவித்தார்.
இந்த ஆய்வின் போது மேயர் ஜெகன் பெரியசாமி செய்தியாளர்களிடம் கூறியதாவது: வல்லநாடு பகுதியில் குடிநீர் குழாய் சீரமைப்புப் பணிகள் மிகவும் விரைவாக நடைபெற்று வருகின்றன. இந்தப் பணிகள் முழுமையாக நிறைவடையும் வரை தூத்துக்குடி மாநகர பகுதி மக்கள் குடிநீரை மிகவும் சிக்கனமாக பயன்படுத்துமாறு கேட்டுக் கொள்கிறேன். சீரமைப்புப் பணிகள் முடிந்து வரும் 9.8.2026, ஞாயிற்றுக்கிழமை முதல் மாநகராட்சிப் பகுதிகள் முழுமைக்கும் மீண்டும் சீரான முறையில் குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்படும்.
இவ்வாறு அவர் தெரிவித்தார்.
இந்த ஆய்வின் போது தி.மு.க. செயற்குழு உறுப்பினர் சி.எஸ். ராஜா, முன்னாள் கவுன்சிலர் ரவீந்திரன், கவுன்சிலர்கள் சுரேஷ்குமார், கனகராஜ், முத்துவேல், மண்டல தலைவர் நிர்மல்ராஜ் மற்றும் மாநகராட்சி அலுவலர்கள் பலர் உடனிருந்தனர்.