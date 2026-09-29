வாடகை கார் ஓட்டுநர் கொலை: 3 பேர் கைது

ஈரோடு,
ஈரோட்டில் பணத்திற்காக, வாடகை கார் ஓட்டுநரைத் துணியால் கழுத்தை இறுக்கிக் கொலை செய்துவிட்டு, சடலத்தைக் கீழ்பவானி வாய்க்காலில் வீசிவிட்டு காரைக் கடத்தி விற்ற வழக்கில் 3 பேரை பவானிசாகர் போலீசார் அதிரடியாக கைது செய்துள்ளனர்.
மதுரை மாவட்டம் உசிலம்பட்டியைச் சேர்ந்தவர் ஜெயச்சந்திரன் (வயது 50). இவர் வாடகை கார் ஓட்டி வந்தார். இதையடுத்து கடந்த 23-ந்தேதி சவாரி இருப்பதாகக் கூறி காரில் சென்ற அவர், அதன் பிறகு வீடு திரும்பவில்லை. இது குறித்து அவரது மனைவி போலீசில் புகார் அளித்திருந்தார். இந்நிலையில், கடந்த 26-ந்தேதி அன்று பவானிசாகர் இரும்புப் பாலம் அருகே உள்ள கீழ்பவானி வாய்க்கால் தேக்க நீரில் ஒரு ஆணின் சடலம் மிதப்பதாக போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது.
போலீசார் சடலத்தை மீட்டு நடத்திய விசாரணையில், அது காணாமல் போன ஓட்டுநர் ஜெயச்சந்திரன் என்பது உறுதி செய்யப்பட்டது. அவரது கார் அந்த இடத்தில் இல்லாததால் போலீசாருக்கு சந்தேகம் வலுத்தது. மேலும், பிரேத பரிசோதனை அறிக்கையில் அவர் கழுத்து இறுக்கப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்டுள்ளது தெரியவந்ததை அடுத்து, பவானிசாகர் போலீசார் தனிப்படை அமைத்து விசாரணையை முடுக்கிவிட்டனர்.
இந்த நிலையில் நேற்று (திங்கட்கிழமை) 28-ந்தேதி அன்று தொப்பம்பாளையம் நான்கு ரோடு பகுதியில் பவானிசாகர் போலீசார் தீவிர வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்தனர். அப்போது அந்த வழியாக வந்த ஒரு மினி வேனை நிறுத்தி, அதில் இருந்தவர்களிடம் விசாரித்தபோது அவர்கள் முன்னுக்குப் பின் முரணான பதில்களை அளித்தனர்.
அவர்களைக் காவல் நிலையம் அழைத்துச் சென்று தீவிரமாக விசாரித்ததில், அவர்கள் ஜெயச்சந்திரனைக் கொலை செய்ததை ஒப்புக்கொண்டனர். இதையடுத்து ஈரோட்டைச் சேர்ந்த எஸ். தன்ராஜ் (வயது 40), திண்டுக்கல்லைச் சேர்ந்த பி. பாலமுருகன் (வயது 52) மற்றும் திருப்பூரைச் சேர்ந்த எஸ். ஆனந்தன் (வயது 42) ஆகிய 3 பேரை போலீசார் அதிரடியாக கைது செய்தனர்.
அவர்களிடம் போலீசார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர். விசாரணையில் அவர்கள் கூறியதாவது:-
"நாங்கள் மூவரும் முதலில் ஒரு கோயிலில் புகுந்து உண்டியலை உடைத்துக் கொள்ளையடிக்கத் திட்டமிட்டோம். ஆனால், அந்த உண்டியலில் பணம் எதுவும் இல்லாததால் அந்த திட்டம் தோல்வியில் முடிந்தது. பின்னர் பணத் தேவைக்காக, உசிலம்பட்டியில் உள்ள டிராவல்ஸ் நிறுவனத்தைத் தொடர்புகொண்டு சத்தியமங்கலம் செல்ல கார் வேண்டும் என ஜெயச்சந்திரனின் காரை வாடகைக்கு எடுத்தோம்.
கார் ஈரோடு முடுக்கண்துறை மார்க்கெட் அருகே சென்றுகொண்டிருந்தபோது, காரின் உள்ளேயே ஜெயச்சந்திரனைத் துணியால் கழுத்தை இறுக்கி கொடூரமாகக் கொலை செய்தோம். பின்னர் அவரது சடலத்தைக் கீழ்பவானி வாய்க்காலில் வீசிவிட்டு, காரைக் கடத்திச் சென்று விற்றுவிட்டு அந்த பணத்தை பங்கிட்டுக் கொண்டோம்" என்று கூறியுள்ளனர்.
இந்த கொடூர சம்பவம் தொடர்பாக பவானிசாகர் போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து, கடத்தப்பட்ட காரை மீட்கும் பணியிலும், அவர்களிடம் தொடர்ந்து தீவிர விசாரணையும் மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.