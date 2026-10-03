தமிழக செய்திகள்

பெயர்ப் பலகைகளில் இந்தி இடம்பெற்றதாக பரவும் தகவல்: மாநில நெடுஞ்சாலைத்துறை மறுப்பு

செய்தியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள சாலை, மாநில நெடுஞ்சாலைத் துறைக்கு உட்பட்டது கிடையாது.
மாநில நெடுஞ்சாலைத்துறை
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சென்னை,

மாநில நெடுஞ்சாலைத் துறையின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள சாலைகளில் இந்தி மொழி தகவல் பலகைகள் பயன்படுத்தப்படவில்லை என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பரவும் தவறான தகவல்

இது தொடர்பாக, தகவல் நம்பகத்தன்மை பிரிவு வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் தள பதிவில் தெரிவித்திருப்பதாவது;-

மாநில நெடுஞ்சாலைத் துறையின் பெயர் பலகைகளில் ஹிந்தி என பரவும் தவறான தகவல்

உண்மை என்ன ?

இது தொடர்பாக மாநில நெடுஞ்சாலைத்துறை அளித்துள்ள விளக்கத்தில், "செய்தியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள சாலை, மாநில நெடுஞ்சாலைத் துறைக்கு உட்பட்டது கிடையாது.

மதுரை - திண்டுக்கல் ( NH-44 ) தேசிய நெடுஞ்சாலையையும், மதுரை - திருச்சி ( NH-38 ) தேசிய நெடுஞ்சாலையையும் இணைக்கும் தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையத்துக்கு உட்பட்ட இணைப்புச் சாலை ( NH-744A) ஆகும். மாநில நெடுஞ்சாலைத் துறையின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள சாலைகளில் இந்தி மொழி தகவல் பலகைகள் பயன்படுத்தப்படவில்லை" என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

நெடுஞ்சாலைத்துறை
இந்தி
Hindi
National Highways Authority
Highways Department
இந்தி திணிப்பு
Hindi imposition
தேசிய நெடுஞ்சாலைத்துறை
மாநில நெடுஞ்சாலைத்துறை
State Highways Department
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Daily Thanthi
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