குடியரசு தின விழா: சென்னையில் போக்குவரத்து மாற்றம்

குடியரசு தின விழா: சென்னையில் போக்குவரத்து மாற்றம்
x
தினத்தந்தி 24 Jan 2026 1:17 PM IST
t-max-icont-min-icon

மெரினா கடற்​கரை​யில் உழைப்​பாளர் சிலை எதிரே கவர்னர் ஆர்​.என்​.ரவி தேசிய கொடியை ஏற்ற உள்​ளார்.

சென்னை,

நாளை மறுநாள் குடியரசு தின விழா கொண்டாடப்பட உள்ளது. இதையொட்டி, மெரினா கடற்​கரை​யில் உழைப்​பாளர் சிலை எதிரே கவர்னர் ஆர்​.என்​.ரவி தேசிய கொடியை ஏற்ற உள்​ளார். இவ்​விழா​வில் முதல்​வர் மு.க.ஸ்​டா​லின் உள்பட பலர் கலந்து கொள்ள உள்​ளனர். இதை முன்​னிட்டு மெரினா மற்​றும் அதைச் சுற்றி போக்​கு​வரத்​தில் மாற்​றம் செய்​யப்​பட்​டுள்​ளது.

இதுதொடர்​பாக, போக்​கு​வரத்து போலீ​ஸார் வெளி​யிட்ட செய்​திக் குறிப்​பு பின்வருமாறு;

வரும் 26-ம் தேதி காம​ராஜர் சாலை​யில், காந்தி சிலை முதல் போர் நினை​வுச் சின்​னம் வரை காலை 6 மணி முதல் நிகழ்ச்சி முடியும் வரை வாக​னங்​கள் அனு​ம​திக்​கப்பட மாட்​டாது. அடை​யாறு பகு​தியி​லிருந்து காம​ராஜர் சாலை​யில் பிராட்வே நோக்கி செல்​லும் சரக்கு மற்​றும் வணிக வாக​னங்​கள் கிரீன்​வேஸ் சாலை சந்​திப்​பிலிருந்து ஆர்​.கே.மடம் சாலை, செயின்ட் மேரிஸ் சாலை, ராமகிருஷ்ணா மடம் சாலை, கிழக்கு அபி​ராமபுரம் முதல் தெரு, லஸ் அவென்யூ அமிர்​தாஞ்​சன் சந்​திப்​பு, ராதாகிருஷ்ணன் சாலை, டி.டி.கே சாலை, ராயப்​பேட்டை மணிக்​கூண்​டு, ஜெனரல் பேட்​டர்ஸ் ரோடு, அண்​ணா​சாலை வழி​யாக பிராட்வே சென்றடைய​லாம்.

அடை​யாறு பகு​தியி​லிருந்து காம​ராஜர் சாலை​யில் பிராட்வே நோக்கி செல்​லும் பிற வாக​னங்​கள், (மாநகர பேருந்​துகள் உட்​பட) காந்தி சிலை சந்​திப்​பில் ராதாகிருஷ்ணன் சாலை நோக்கி திருப்​பப்​பட்டு ராயப்​பேட்டை 1 பாயிண்ட் நீல்​கிரீஸ், மியூசிக் அகாட​மி, டி.டி.கே. சாலை, ராயப்​பேட்டை மணிக்​கூண்​டு, ஜிபி ரோடு, அண்ணா​சாலை வழி​யாக பிராட்வே சென்​றடைய​லாம்.

மயி​லாப்​பூர் பகு​தியி​லிருந்து வரும் அனைத்து வாக​னங்​களும் ராயப்​பேட்டை நெடுஞ்​சாலை வந்து ராயபேட்டை 1 பாயிண்ட்​டில், இதர வாக​னங்​கள் இடதுபுற​மாகவோ (அ) வலதுபுற​மாகவோ திரும்பி தங்​களின் இலக்கை அடைய​லாம். மாநகர பேருந்​துகள் இடதுபுற​மாக திரும்பி ராதாகிருஷ்ணன் சாலை, டி.டி.கே. சாலை, ராயப்​பேட்டை மணிக்​கூண்டு வழி​யாக பிராட்வே சென்றடையலாம்.

டாக்​டர் நடேசன் சாலை மற்​றும் அவ்வை சண்​முகம் சாலை சந்​திப்பு வழி​யாக காம​ராஜர் சாலை நோக்கி வரும் வாக​னங்​கள் ஐஸ் அவுஸ் சந்​திப்பு நோக்கி திருப்பி விடப்​படும். டாக்​டர் பெசன்ட் சாலை​யி​லிருந்து காம​ராஜர் சாலை நோக்கி வரும் வாக​னங்​கள் பெசன்ட் சாலை ரவுண்​டா​னா​வில் ஐஸ் அவுஸ் நோக்கி திருப்பி விடப்​படும்.

பார​தி​சாலை​யில் இருந்து காம​ராஜர் சாலை நோக்கி வரும் வாக​னங்​கள் பார​தி​சாலை மற்​றும் பெல்ஸ் ரோடு சந்​திப்​பில் பெல்ஸ் ரோடு நோக்கி திருப்பி விடப்​படும். வாலாஜா சாலை​யில் இருந்து உழைப்​பாளர் சிலை நோக்கி வரும் வாக​னங்​கள் அனைத்​தும் வாலாஜா​சாலை மற்​றும் பெல்ஸ் ரோடு சந்​திப்​பில் பெல்ஸ் ரோடு வழி​யாக திருப்பி விடப்​படும். அண்​ணாசதுக்​கம் அரு​கில் உள்ள பேருந்து நிறுத்​தம் தற்​காலிக​மாக சிந்​தா​திரிப்​பேட்டை ரயில் நிலை​யம் அரு​கில் மாற்​றப்​படும்.

பாரி​முனையி​லிருந்து ராஜாஜி சாலை மற்​றும் காம​ராஜர் சாலை வழி​யாக அடை​யாறு நோக்கி செல்​லும் அனைத்து வாக​னங்​களும் ரிசர்வ் வங்கி சுரங்​க​பாதை​யில் செல்​லாமல் வடக்கு துறை​முக​சாலை வழி​யாக ராஜா அண்​ணா​மலை மன்​றம், அண்​ணா​சாலை, ஜி.பி.ரோடு, ராயபேட்டை மணி​கூண்​டு, வெஸ்ட் காட் சாலை, அஜந்தா சந்​திப்பு இடதுபுறம் திரும்பி லாயிட்ஸ் சாலை (வி.பி.​ராமன் சாலை), ஐஸ்​டிஸ் ஜம்​புலிங்​கம் தெரு இடதுபுறம் (அ) வலதுபுறம் திரும்பி டாக்​டர் ராதாகிருஷ்ணன் சாலை வழி​யாக தங்​கள் இலக்கை சென்றடைய​லாம்.

அண்​ணா​சாலை மற்​றும் கொடிமர இல்ல சாலை சந்​திப்​பிலிருந்து போர் நினை​வுச் சின்​னம் நோக்கி வாக​னங்​கள் செல்ல அனுமதியில்​லை.

இவ்​வாறு செய்​திக் குறிப்​பில் தெரிவிக்​கப்​பட்​டுள்​ளது.

1 More update
தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

Related Tags :
Next Story

மேலும் செய்திகள்

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...

அதிகம் வாசிக்கப்பட்டவை

logo

எங்களைப்பற்றி தனித்தன்மை பாதுகாப்பு தொடர்புகொள்ள வலைத்தள தொகுப்பு ஆலோசனைகள் வேலைவாய்ப்பு

Paper Ad Tariff Web Ad Tariff Terms & Conditions (E-paper) Archive Sitemap

காப்புரிமை 2024, © The Thanthi Trust Powered by Hocalwire
X