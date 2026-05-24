திருச்சி - காரைக்குடி பயணிகள் ரெயிலை மானாமதுரை வரை நீட்டிக்க கோரிக்கை!

மதுரை - ராமேஸ்வரம் வழித்தடத்தில் மானாமதுரை ஒரு முக்கியமான ரெயில் சந்திப்பாக இருக்கிறது
மானாமதுரை,

திருச்சியிலிருந்து காரைக்குடி வரை இயக்கப்படும் பயணிகள் ரெயிலை மானாமதுரை வரை நீட்டிக்க வேண்டும் எனப் பயணிகள் மற்றும் பல்வேறு பொதுநல அமைப்புகள் நீண்டகாலமாக வலியுறுத்தி வருகின்றன.

பயணிகளின் சிரமம்: தற்போது காரைக்குடி வரை மட்டுமே இயக்கப்படும் இந்த ரெயிலால், மானாமதுரை மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் இருந்து திருச்சிக்கு வேலை, கல்வி மற்றும் மருத்துவத் தேவைகளுக்காகச் செல்லும் பயணிகள் கடும் சிரமத்திற்கு ஆளாகின்றனர்.

பொருளாதாரப் பயன்: திருச்சியில் இருந்து மானாமதுரை வரை இச்சேவையை நீட்டிப்பதன் மூலம், சிவகங்கை மாவட்டத்தில் உள்ள பயணிகள் எளிதாகப் பயணிக்க முடியும். இது அப்பகுதி மக்களின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கும், போக்குவரத்து வசதியை மேம்படுத்தவும் பெரிதும் உதவும்.

தற்போதைய நிலை: மதுரை - ராமேஸ்வரம் வழித்தடத்தில் மானாமதுரை ஒரு முக்கியமான ரெயில் சந்திப்பாக இருப்பதால், திருச்சியிலிருந்து காரைக்குடி வழியாக மானாமதுரை வரை நேரடி இணைப்பு கிடைப்பது பயணிகளுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

ரெயில்வே நிர்வாகம் இக்கோரிக்கையைப் பரிசீலித்து, பயணிகளின் நலன் கருதி திருச்சியிலிருந்து காரைக்குடி வழியாக மானாமதுரை வரை இந்த ரெயில் சேவையை நீட்டிக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனத் தொடர்ந்து வலியுறுத்தப்பட்டு வருகிறது.

