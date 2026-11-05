கடந்த அக்டோபர் மாதத்தில் பத்திரப்பதிவு துறையில் ரூ.1,950 கோடி வருவாய்

சென்னை,
கடந்த மாதம் (அக்டோபர்) பதிவுத்துறை அலுவலர்களின் பணித்திறன் குறித்த ஆய்வுக்கூட்டம், சென்னை பாரிமுனை வடக்கு மாவட்ட பதிவாளர் அலுவலக கூட்டரங்கில் நடைபெற்றது. அமைச்சர் லோகேஷ் தமிழ்செல்வன் தலைமை தாங்கி பேசினார்.
அப்போது அவர் கூறியதாவது:-
கடந்த ஆகஸ்டு மாதம் 17-ந் தேதி தொடங்கி வைக்கப்பட்ட வருகையில்லா ஆவணப்பதிவின் மூலம் கடந்த 3-ந் தேதி வரை 2,46,260 மனைப்பிரிவு, அடுக்குமாடி குடியிருப்பு ஆகியவற்றின் முதல் விற்பனை ஆவணங்கள், வங்கி மற்றும் நிதி நிறுவனங்களுக்கான உரிமை ஒப்படைப்பு ஆவணம் மற்றும் ரசீது ஆவணங்கள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன.
பத்திரப்பதிவு துறையில் 2026 அக்டோபர் மாதத்தில் வருவாய் ரூ.1,950 கோடி ஈட்டப்பட்டுள்ளது. இது கடந்த 2025-ம் ஆண்டு அக்டோபர் மாத வருவாயைக் காட்டிலும் ரூ.147 கோடி அதிகமாகும். பதிவு செய்த அன்றே தாமதம் ஏற்படாமல் ஆவணங்களை பதிவு நாளன்றே வழங்க மாவட்டப் பதிவாளர்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. வருவாய் இழப்பைத் தடுக்கவும், மாநிலத்தின் நிதி இலக்குகளை அடையவும் அனைத்து அதிகாரிகளும் அர்ப்பணிப்புடன் செயல்பட வேண்டும் என்று அவர் வலியுறுத்தினார்.
முன்னதாக அவர், பதிவுத்துறையில் ஏஐ தொழில்நுட்பத்தின் உதவியோடு நீதிமன்ற வழக்குகளை கண்காணித்து, துறையின் சட்டப்பூர்வ நடவடிக்கைகளை துரிதமாக செயல்படுத்தும் ஏஐ தொழில்நுட்ப செயலியின் பயன்பாட்டினை தொடங்கி வைத்தார்.