தீவன உற்பத்தி பாதிப்பால் கோழி இறைச்சி விலை ரூ.500-ஐ எட்டும் அபாயம்!

சென்னை,
எத்தனால் தயாரிப்பதற்காக மக்காச்சோளம் அதிக அளவில் பயன்படுத்தப்பட்டு வருவதால், கோழித் தீவன உற்பத்தி பாதிக்கப்படும் சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக கோழி இறைச்சியின் விலை கிலோ ரூ.500-ஐ எட்டும் அபாயம் இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
பெட்ரோலுடன் எத்தனால் கலப்பதை மத்திய அரசு ஊக்குவித்து வருகிறது. இதற்கான எத்தனால் உற்பத்தியில் மக்காச்சோளம் பெருமளவில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. நாட்டின் எத்தனால் உற்பத்தியில் மக்காச்சோளத்தின் பங்கு தற்போது 37 சதவீதத்தை எட்டியுள்ளது.
அதேவேளையில், கோழித் தீவனத்தில் 55 முதல் 60 சதவீதம் வரை மக்காச்சோளம் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதனால் எரிபொருள் உற்பத்தி மற்றும் கோழி வளர்ப்புத் துறை என இரு துறைகளிலும் மக்காச்சோளத்திற்கான தேவை அதிகரித்துள்ளது.
தேவை அதிகரித்துள்ள நிலையில், கடந்த சில ஆண்டுகளாக மக்காச்சோளத்தின் விலையும் உயர்ந்து வருகிறது. ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஒரு கிலோ மக்காச்சோளம் ரூ.14 முதல் ரூ.15 வரை விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், தற்போது சந்தையில் ரூ.25 முதல் ரூ.28 வரை விற்பனை செய்யப்படுகிறது. சில பகுதிகளில் இதன் விலை ரூ.32 வரை உயர்ந்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
மக்காச்சோளத்தின் விலை உயர்வின் தாக்கம் கோழித் தீவனத்தின் விலையிலும் எதிரொலித்துள்ளது. கடந்த ஏப்ரல் மாதத்தில் ஒரு கிலோ ரூ.25-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட கோழித் தீவனத்தின் விலை, செப்டம்பர் மாதத்தில் ரூ.30-ஐ தாண்டியுள்ளது.
கோழி உற்பத்திச் செலவில் சுமார் 65 முதல் 70 சதவீதம் வரை தீவனத்திற்கே செலவிடப்படுவதால், தீவன விலை உயர்வு நேரடியாக கோழி மற்றும் முட்டை விலைகளில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது.
ஏற்கனவே எத்தனால் உற்பத்திக்கான தேவையால் மக்காச்சோளத்துக்கு தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டு வரும் நிலையில், எல் நினோ தாக்கமும் கோழி வளர்ப்புத் துறைக்கு கூடுதல் சவாலாக அமைந்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
மோசமான மழைப்பொழிவு மற்றும் பலவீனமான பருவமழை காரணமாக இந்த ஆண்டு மக்காச்சோள விளைச்சல் கணிசமாகக் குறையும் அபாயம் இருப்பதாக மதிப்பீடுகள் தெரிவிக்கின்றன.
கடந்த ஆண்டில் மட்டும் முட்டையின் விலை 35 முதல் 40 சதவீதம் வரை அதிகரித்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. பண்ணைகளில் ஒரு முட்டையின் விலை ரூ.6-ஐ எட்டியுள்ள நிலையில், சில்லறை சந்தையில் ரூ.7 முதல் ரூ.9 வரை விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
வரவிருக்கும் குளிர்காலத்தில் முட்டைக்கான தேவை அதிகரித்தால், அதன் விலை மேலும் உயரக்கூடும் என்று முட்டை உற்பத்தியாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
தீவன விலை உயர்வு, மக்காச்சோளத் தட்டுப்பாடு மற்றும் உற்பத்திச் செலவு அதிகரிப்பு ஆகியவற்றின் தாக்கத்தால் கோழி இறைச்சியின் விலையும் அதிகரிக்கும் சூழல் உருவாகியுள்ளது. இதன் தொடர்ச்சியாக, கோழி இறைச்சி விலை கிலோ ரூ.500 வரை உயரக்கூடும் என்ற அச்சம் ஏற்பட்டுள்ளது.
இந்த நெருக்கடியை சமாளிக்க நாட்டில் மக்காச்சோள உற்பத்தியை அதிகரிக்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை எழுந்துள்ளது. மேலும், எத்தனால் உற்பத்திக்கு மக்காச்சோளத்திற்கு மாற்றாக பயன்படுத்தக்கூடிய மூலப்பொருட்களை ஊக்குவிப்பதன் மூலம் கோழி வளர்ப்புத் துறையில் ஏற்படும் பாதிப்பை குறைக்க வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.