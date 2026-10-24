தமிழகத்தின் 7 மாவட்டங்களில் இடி, மின்னல் தாக்கும் அபாயம்; பொதுமக்களுக்கான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் என்ன?

சென்னை
தமிழகத்தின் 7 மாவட்டங்களில் இடி, மின்னல் தாக்கும் அபாயம் உள்ளது என இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்து உள்ளது.
தமிழகத்தில் தென்மேற்கு பருவமழை போதிய அளவில் பெய்யாத நிலையில், வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரம் அடைந்துள்ளது. இதனால், தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் கனமழை பெய்து வருகிறது. கடலோர மாவட்டங்கள் மட்டுமின்றி உள் மாவட்டங்களிலும் மழை வெளுத்து வாங்கி வருகிறது.
எனினும், மழை ஓரிடத்தில் பெய்யும்போது, அது அளவை விட கூடுதலாக பதிவாகிறது. இதனால் இன்று திருநெல்வேலி மற்றும் கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களின் மலைப்பகுதிகள், கோயம்புத்தூர், நீலகிரி, தேனி மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் (மணிக்கு 40 முதல் 50 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில்) கூடிய கன முதல் மிக கனமழை பெய்யக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.
இதுதவிர ஈரோடு, சேலம், நாமக்கல், கரூர், திருச்சிராப்பள்ளி, தென்காசி, மதுரை, திண்டுக்கல், விருதுநகர், திருப்பூர், பெரம்பலூர், அரியலூர், திருவண்ணாமலை, வேலூர், ராணிப்பேட்டை, புதுக்கோட்டை, கடலூர், விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி, நாகப்பட்டினம், திருவாரூர், தஞ்சாவூர், மயிலாடுதுறை, சிவகங்கை, சென்னை, செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர், கிருஷ்ணகிரி, திருப்பத்தூர், தர்மபுரி, ராமநாதபுரம் மற்றும் தூத்துக்குடி ஆகிய 33 மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் இடி மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் (மணிக்கு 40 முதல் 50 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில்) கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.
இந்நிலையில், இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் மற்றும் மாநிலத்தின் முக்கிய ஊடகங்களில் வெளியிடப்பட்ட வானிலை எச்சரிக்கைகளின்படி, தமிழகத்தில் இடி மற்றும் மின்னல் தாக்கும் அபாயம் உள்ளது என தெரிய வந்துள்ளது.
இதன்படி ராணிப்பேட்டை, ஈரோடு, திருவண்ணாமலை, திருப்பூர், திருவள்ளூர், சேலம் மற்றும் கடலூர் ஆகிய 7 மாவட்டங்களில் இடி, மின்னல் தாக்கும் அபாயம் உள்ளது என்று எச்சரிக்கப்பட்டு உள்ளது.
சில மணி நேரங்களில் மின்னல் தாக்கும் அபாயம் உள்ளது என்று குறிப்பிடப்பட்ட சூழலில், பொதுமக்கள் மேற்கொள்ள வேண்டிய தடுப்பு மற்றும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் பற்றி தெரிந்து கொள்வோம்.
• இடி, மின்னல் ஏற்படும் நேரங்களில் திறந்த வெளியில் அல்லது மரங்களின் அடியில் நிற்க வேண்டாம். அதனை முற்றிலும் தவிர்க்க வேண்டும்.
• பாதுகாப்பான கான்கிரீட் கட்டிடங்களுக்குள் தஞ்சம் அடையுங்கள்.
• தொலைக்காட்சி, மிக்சி, கிரைண்டர் உள்ளிட்ட மின் சாதனங்களின் பயன்பாட்டை தவிர்க்க வேண்டும். தேவைப்பட்டால், மின் இணைப்புகளை துண்டித்து வைக்கவும்.
பொதுவாக வட மாநிலங்களில் இதுபோன்று மழை காலங்களில் இடி, மின்னல் தாக்கும் அபாயம் தொடர்பாக முன்னெச்சரிக்கை தகவல் வெளியிடப்படும். எனினும், பீகார், ஜார்கண்ட், ஒடிசா உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் இடி, மின்னல் தாக்கி பலர் பலியாகி உள்ளனர். கால்நடைகளும் உயிரிழந்துள்ளன.
இந்த சூழலில், தமிழகத்தில் 7 மாவட்டங்களில் இடி, மின்னல் தாக்கும் அபாயம் உள்ளது என எச்சரிக்கப்பட்டு உள்ளது. சூப்பர் எல் நினோ, எல் நினோ போன்ற காரணங்களால் பருவநிலை மாற்றம் ஏற்பட்டு, அது உலக அளவில் தாக்கம் ஏற்படுத்தி உள்ளது. அது தமிழகத்திலும் எல் நினோ பாதிப்பை ஏற்படுத்த கூடும் என எச்சரிக்கப்பட்டு, முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை அரசு தீவிரப்படுத்தி உள்ளது.