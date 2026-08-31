சென்னையில் சாலை விபத்துகள் குறைந்தும் உயிரிழப்புகள் அதிகரிப்பு!

சென்னை,
சென்னையில் 2026-ம் ஆண்டின் முதல் பாதியில் சாலை விபத்துகளின் எண்ணிக்கை கடந்த ஆண்டை காட்டிலும் சற்றே குறைந்துள்ள நிலையில், விபத்துகளில் உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை கவலை அளிக்கும் வகையில் அதிகரித்துள்ளது.
2025-ம் ஆண்டு ஜனவரி முதல் ஜூன் வரையிலான முதல் 6 மாதங்களில் சென்னையில் 2,051 சாலை விபத்துகள் பதிவாகியிருந்தன. 2026-ம் ஆண்டின் இதே காலகட்டத்தில் இந்த எண்ணிக்கை 2.68 சதவீதம் குறைந்து 1,996 ஆக பதிவாகியுள்ளது.
ஆனால், விபத்துகளின் எண்ணிக்கை குறைந்தபோதிலும், உயிரிழப்புகள் அதிகரித்துள்ளன.
கடந்த ஆண்டு முதல் பாதியில் சாலை விபத்துகளில் 237 பேர் உயிரிழந்திருந்தனர். இந்த ஆண்டு அதே காலகட்டத்தில் உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை 8.44 சதவீதம் அதிகரித்து 257 ஆக உயர்ந்துள்ளது.
இதன் மூலம், விபத்துகளின் எண்ணிக்கை குறைந்தாலும், நிகழும் விபத்துகள் அதிக உயிரிழப்புகளை ஏற்படுத்தும் வகையில் தீவிரமாகி வருவது தெரியவந்துள்ளது.
சென்னையின் நிலவரம் தமிழகத்தின் ஒட்டுமொத்த சாலை விபத்து புள்ளிவிவரங்களுடன் ஒப்பிடும்போது மாறுபட்டதாக உள்ளது.
தமிழகம் முழுவதும் சாலை விபத்துகளின் எண்ணிக்கை 5.86 சதவீதம் அதிகரித்து 37,292 ஆக பதிவாகியுள்ளது. அதே நேரத்தில், மாநில அளவில் சாலை விபத்துகளில் ஏற்பட்ட உயிரிழப்புகளின் எண்ணிக்கை 0.39 சதவீதம் குறைந்து 9,461 ஆக பதிவாகியுள்ளது.
சென்னை பெருநகரப் பகுதியைச் சேர்ந்த மாநகர காவல் ஆணையரக பகுதிகளை ஒப்பிடும்போது, அதிக விபத்துகள் மற்றும் உயிரிழப்புகள் பதிவான பகுதியாக சென்னை ஆணையரகம் முதலிடத்தில் உள்ளது.
தாம்பரம் காவல் ஆணையரக எல்லைக்குட்பட்ட பகுதிகளில் 1,027 விபத்துகளில் 256 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். அதேபோல், ஆவடி காவல் ஆணையரக எல்லைக்குட்பட்ட பகுதிகளில் 729 விபத்துகளில் 118 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர்.
மாவட்ட வாரியாக பார்க்கும்போது, கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் சாலை விபத்துகளால் அதிக பாதிப்பை சந்தித்த மாவட்டமாக உள்ளது.
அங்கு 2,078 சாலை விபத்துகள் பதிவாகியுள்ள நிலையில், 494 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர்.
வாகனங்களை அதிவேகமாக இயக்குவது, இருசக்கர வாகனங்களில் தலைக்கவசம் அணியாதது, கார்களில் சீட் பெல்ட் அணியாமல் செல்வது உள்ளிட்ட அலட்சியங்கள் சாலை விபத்துகளுக்கு முக்கிய காரணங்களாக கூறப்படுகின்றன.
விபத்துகளின் மொத்த எண்ணிக்கை குறைந்தாலும், நிகழும் விபத்துகள் அதிக உயிரிழப்புகளை ஏற்படுத்தும் அபாயகரமானதாக மாறி வருவதாக சாலை பாதுகாப்பு வல்லுநர்கள் எச்சரிக்கின்றனர்.
எனவே, சாலை விதிகளை முறையாக பின்பற்றுவதுடன், அதிவேக பயணத்தை கட்டுப்படுத்தவும், தலைக்கவசம் மற்றும் சீட் பெல்ட் அணிவதை கட்டாயமாக கடைப்பிடிக்கவும் நடவடிக்கைகள் தீவிரப்படுத்தப்பட வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டுள்ளது.