வண்டல் மண் சிதறி சேறான சாலை: புவனகிரி அருகே லாரி கவிழ்ந்து விபத்து.

கடலூர்,
கடலூர் மாவட்டம் புவனகிரி அருகே சாலையில் கொட்டிக்கிடந்த வண்டல் மண்ணால் ஏற்பட்ட சேற்றில் லாரி ஒன்று நிலைதடுமாறி விபத்துக்குள்ளானது. ஓட்டுநரின் சாமர்த்தியத்தால் பெரும் அசம்பாவிதம் தவிர்க்கப்பட்டது.
கடலூர் மாவட்டம் புவனகிரி அருகே உள்ள பரதூர் கிராமத்தில் உள்ள குளத்திலிருந்து டிராக்டர்கள் மூலம் வண்டல் மண் அள்ளிச் செல்லப்பட்டு வருகிறது. அவ்வாறு எடுத்துச் செல்லப்படும் மண், முறையாக மூடப்படாமல் சாலையில் ஆங்காங்கே சிதறி விழுந்துள்ளது. இதன் காரணமாக, அப்பகுதி சாலை முழுவதும் சேறும் சகதியுமாக மாறி, வாகனங்கள் செல்ல முடியாத அளவிற்கு மிகவும் ஆபத்தான நிலையில் காணப்பட்டது.
இந்நிலையில், நேற்று (புதன்கிழமை) அந்த வழியே வந்த லாரி ஒன்று எதிர்பாராதவிதமாக சேற்றில் சறுக்கி, நிலைதடுமாறி கவிழ்ந்து விபத்து ஏற்பட்டது. லாரியை இயக்கிய ஓட்டுநர் தனது சாதுரியத்தால் வாகனத்தைக் கட்டுப்படுத்தியதால், பெரிய விபத்தோ அல்லது உயிர்ச்சேதமோ இன்றி அதிர்ஷ்டவசமாக உயிர் தப்பினார்.
இச்சம்பவத்தை நேரில் பார்த்த கிராம மக்கள் கூறுகையில், "லாரி ஓட்டுநர் திறமையாகச் செயல்பட்டதால் மட்டுமே இன்று அசம்பாவிதம் ஏதுமின்றி தப்பினார். இல்லையென்றால் நிலைமை மோசமாகியிருக்கும். இந்த சாலையில் தொடர்ந்து வண்டல் மண் சிதறுவதால் இருசக்கர வாகன ஓட்டிகளும், பொதுமக்களும் தினமும் ஆபத்தான முறையில் பயணித்து வருகின்றனர். எனவே, அதிகாரிகள் உடனடியாக தலையிட்டு இதற்கு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்" என கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.