காரைக்கால் ஓட்டலில் அழுகிய இறைச்சி பறிமுதல்: அதிகாரிகள் அதிரடி நடவடிக்கை.

காரைக்கால்,
காரைக்காலில் உள்ள ஒரு ஓட்டலின் ரகசிய அறையில் இருந்த குளிசாதனப் பெட்டியில் இருந்து ரத்தம் கசிந்து, பயங்கர துர்நாற்றம் வீசிய சம்பவம் அப்பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. உணவுப் பாதுகாப்புத் துறை அதிகாரிகள் நடத்திய அதிரடி சோதனையில், அங்கு பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த 100 கிலோவுக்கும் அதிகமான அழுகிய இறைச்சிகள் அதிரடியாகப் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
காரைக்கால் பகுதியில் உள்ள ஓட்டல்களில் தரம் குறைந்த மற்றும் கெட்டுப்போன உணவுகள் விற்கப்படுவதாக அதிகாரிகளுக்கு ரகசியத் தகவல் கிடைத்தது. அதன் அடிப்படையில், காரைக்கால் துணை கலெக்டர் பூஜா தலைமையில், உணவுப் பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் இன்று (செவ்வாய்க்கிழமை) காலை பல்வேறு ஓட்டல்களில் திடீர் சோதனையில் ஈடுபட்டனர்.
அப்போது ஒரு குறிப்பிட்ட ஓட்டலைச் சோதனையிட்டபோது, அங்குள்ள ஒரு மர்ம அறையிலிருந்து ரத்தம் போன்ற திரவம் வெளியே கசிந்து கொண்டிருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. சந்தேகமடைந்த அதிகாரிகள் அந்த அறைக்குள் சென்று, அங்கு வைக்கப்பட்டிருந்த 2 பெரிய குளிர்சாதனப் பெட்டிகளைத் திறந்தனர். அப்பொழுது, உள்ளே இருந்து தாங்க முடியாத அளவுக்கு கடும் துர்நாற்றம் வீசியது.
அந்த குளிர்சாதனப் பெட்டிகளை ஆய்வு செய்தபோது, பல மாதங்களாக பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த கோழி மற்றும் ஆட்டு இறைச்சிகள் முற்றிலும் அழுகி, புழுக்கள் நெளிந்த நிலையில் இருப்பது கண்டு அதிகாரிகள் அதிர்ச்சியடைந்தனர். அந்த பெட்டிகளில் இருந்துதான் கெட்டுப்போன இறைச்சியின் ரத்தம் கசிந்து வெளியில் வந்துள்ளது.
இதனைத் தொடர்ந்து, அந்த ஓட்டலில் இருந்து சுமார் 50 கிலோ அழுகிய இறைச்சியை அதிகாரிகள் உடனடியாகப் பறிமுதல் செய்தனர். மேலும், நகரின் மற்ற பகுதிகளில் நடத்தப்பட்ட தொடர் சோதனையையும் சேர்த்து மொத்தம் 100 கிலோவுக்கும் அதிகமான கெட்டுப்போன இறைச்சிகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
பொதுமக்களின் உயிருடன் விளையாடும் வகையில், சுகாதாரமற்ற முறையில் கெட்டுப்போன இறைச்சிகளைப் பதுக்கி வைத்து சமைக்க முயன்ற ஓட்டல் நிர்வாகத்தின் மீது அதிகாரிகள் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். விதிகளை மீறும் உணவகங்களுக்கு கடுமையான அபராதம் விதிக்கப்படும் என்றும், தேவைப்பட்டால் சீல் வைக்கப்படும் என்றும் துணை கலெக்டர் எச்சரித்துள்ளார். இந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.