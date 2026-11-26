கோவை,
அந்நியச் செலாவணி வர்த்தகத்தில் (Forex Trading) முதலீடு செய்தால் அதிக லாபம் கிடைக்கும் என ஆசை வார்த்தை கூறி, தனியார் நிறுவன ஊழியரிடம் ரூ.5.50 லட்சம் மோசடி செய்த மர்ம நபர்கள் குறித்து கோவை மாவட்ட சைபர் கிரைம் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
கோவை மாவட்டம் சூலூரைச் சேர்ந்த 46 வயதான தனியார் நிறுவன ஊழியரை, டெலிகிராம் செயலி மூலம் மர்ம நபர்கள் தொடர்பு கொண்டுள்ளனர். அப்போது அந்நியச் செலாவணி வர்த்தகத்தில் பணம் முதலீடு செய்தால் அதிக லாபம் ஈட்டலாம் என ஆசை வார்த்தை கூறியுள்ளனர்.
மர்ம நபர்களின் பேச்சை நம்பிய அந்த ஊழியர், முதற்கட்டமாகச் சிறிய தொகையை முதலீடு செய்துள்ளார். அதற்கு லாபத் தொகையையும் அவர்கள் வழங்கியுள்ளனர். இதனால் அவர்களின் மீது நம்பிக்கை ஏற்பட்டுள்ளது.
இதையடுத்து, கடந்த அக்டோபர் 19-ம் தேதி முதல் நவம்பர் 7-ம் தேதி வரை 10 பரிவர்த்தனைகள் மூலம் மொத்தம் ரூ.5 லட்சத்து 50 ஆயிரத்தை மர்ம நபர்கள் கூறிய கணக்குகளுக்கு அனுப்பியுள்ளார்.
முதலீடு செய்த பணத்தையும், அதற்கான லாபத்தையும் திரும்பப் பெற முயன்றபோது, மேலும் கூடுதல் தொகையைச் செலுத்தினால் மட்டுமே பணத்தை எடுக்க முடியும் என மர்ம நபர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
இதனால் தான் ஏமாற்றப்பட்டதை உணர்ந்த அந்த ஊழியர் அதிர்ச்சியடைந்தார்.
இதுகுறித்து பாதிக்கப்பட்டவர் கோவை மாவட்ட சைபர் கிரைம் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார். புகாரின் அடிப்படையில் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து, ரூ.5.50 லட்சம் மோசடியில் ஈடுபட்ட மர்ம நபர்கள் யார் என்பது குறித்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.