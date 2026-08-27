சென்னையில் பிறந்து 2 நாட்களே ஆன பெண் குழந்தை விற்பனை: 4 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு

சென்னை,
சென்னை வில்லிவாக்கத்தில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில், பிறந்து 2 நாட்களே ஆன பச்சிளம் பெண் குழந்தையை விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளது. இது தொடர்பாக குழந்தையின் தாய் மற்றும் மருத்துவர் உட்பட 4 பேர் மீது போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்தனர்.
சென்னை வில்லிவாக்கம் பகுதியைச் சேர்ந்த பெண் பவித்ரா. அந்த பெண்ணிற்கு அங்குள்ள ஒரு தனியார் மருத்துவமனையில் பெண் குழந்தை பிறந்துள்ளது. கணவரை பிரிந்து வறுமையில் வாடி வந்த பவித்ராவால், ஆஸ்பத்திரியின் கட்டணத்தை செலுத்த முடியவில்லை. இந்த சூழ்நிலையைப் பயன்படுத்திக் கொண்ட ஆண்டாள், தனலட்சுமி ஆகிய இடைத்தரகர்கள் மற்றும் மருத்துவர் ஆகியோர் குழந்தையை விற்கும்படி பவித்ராவை வற்புறுத்தியுள்ளனர்.
இடைத்தரகர்களின் ஆசை வார்த்தைகளில் விழுந்த தாய், பிறந்து 2 நாட்களே ஆன தனது பச்சிளம் குழந்தையை சட்டவிரோதமாக விற்பனை செய்துள்ளார். இந்த சட்டவிரோத செயலுக்கு அந்த தனியார் மருத்துவமனையின் மருத்துவரும் உடந்தையாக இருந்ததாகத் தெரியவந்தது. இச்சம்பவம் குறித்து ரகசிய தகவல் அறிந்த வில்லிவாக்கம் போலீசார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
விசாரணையின் முடிவில், குழந்தை கடத்தல் மற்றும் சட்டவிரோத தத்தெடுப்பு தடுப்புச் சட்டங்களின் கீழ், குழந்தையின் தாய் பவித்ரா, இடைத்தரகர்கள் 2 பெண்கள் மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட மருத்துவர் என 4 பேர் மீது 6 முக்கிய பிரிவுகளின் கீழ் இன்று (வியாழக்கிழமை) போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர்.
இந்த சட்டவிரோத குழந்தை விற்பனை நெட்வொர்க்கில் வேறு பெரிய கும்பலுக்குத் தொடர்பு உள்ளதா, குழந்தை தற்பொழுது யாரிடம் விற்கப்பட்டுள்ளது? என்பது குறித்து வில்லிவாக்கம் உதவி ஆணையர் தலைமையிலான தனிப்படை போலீசார் தீவிர தேடுதல் வேட்டையில் ஈடுபட்டுள்ளனர். மேலும், மீட்கப்படும் குழந்தையைக் குழந்தைகள் நல குழுமத்திடம் ஒப்படைத்து, காப்பக பாதுகாப்பில் வளர்க்க உரிய நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர்.