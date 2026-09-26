சத்தியபாமாவா..பெட்டி பாமாவா? உதயநிதி ஸ்டாலின் விமர்சனம்

தாராபுரம் இடைத்தேர்தல் பரப்புரையில் தவெக வாக்குறுதிகளை பட்டியலிட்டு எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் கேள்வி எழுப்பினார்.
தாராபுரம் தொகுதி இடைத்தேர்தலில் திமுக வேட்பாளர் சுகன்யாவை ஆதரித்து எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி
பேசியதாவது:-
திமுக கூட்டணியில் வெற்றி பெற்ற சிலர் எதுவுமே சொல்லாமல் திருட்டுத்தனமாக சென்றுவிட்டார்கள்; கூட்டணிக் கட்சியினர் சிலர் மு.க.ஸ்டாலினிடம் சொல்லிவிட்டு சென்றனர். சிலர் முதுகில் குத்திவிட்டுச் சென்றனர். எல்லா கட்சித் தலைவர் வீட்டுக்கும் முதல்-அமைச்சரே சென்று சோபா டெலிவரி செய்தார்.
வாக்குக்கு பணம் அல்ல, எம்.எல்.ஏவையே தூக்குவதே தவெக பாணி.
சத்தியபாமா என்ற பெயரை தற்போது 'பெட்டி பாமா' என்று மக்கள் மாற்றிவிட்டார்கள்; அதிமுகவில் இருந்து கிட்டத்தட்ட 7 எம்எல்ஏக்களை பெட்டி கொடுத்து தூக்கியுள்ளார் முதல்வர் விஜய் திமுக எம்எல்ஏக்களை பார்த்தால் வழக்கு, அதிமுக எம்எல்ஏக்களை பார்த்தால் பெட்டி காவிரியில் தண்ணீர் வரவில்லை என்றேன். அதற்கு முதல்-அமைச்சர் விஜய்க்கு கோபம் வந்துவிட்டது.
சபாநாயகர் ஆக்ஷன் சொன்னால் விஜய் நடிக்க தொடங்கி விடுகிறார். சட்டமன்றமா? ஷுட்டிங் ஸ்பாட்டா?
சட்டமன்றத்தில் எம்.எல்.ஏ முதல் சபாநாயகர் வரை பாட்டுதான் பாடுகிறார்கள். சட்டமன்றத்துக்கு வந்திருக்கமோ? சூப்பர் சிங்கர் நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கோமா? என்று தெரியவில்லை என்றேன்.முதல்-அமைச்சர் விஜ்யை வாயை திறந்து பேசியதாக சரித்திரமே இல்லை. மவுனமாகவே இருப்பார்.
சட்டமன்றம் பிக் பாஸ் போல் ஆகிவிட்டது. ஒரே விஷயத்தை திரும்ப திரும்ப முதல்-அமைச்சர் விஜய் பேசி வருகிறார்.எம்.எல்.ஏக்கள் கார் வேண்டும் என்றார்கள். ஒரு எம்.எல்.ஏ காதல் தோல்வி பற்றி பேசுகிறார்.
முதல்-அமைச்சர் தொகுதி, அமைச்சர்கள் பங்கேற்கும் நிகழ்ச்சி என எங்கு பார்த்தாலும் கரண்ட் கட். தேர்தலின்போது தவெக அளித்த வாக்குறுதிகள் எதையும் நிறைவேற்றவில்லை; ரெண்டே ரெண்டு பேருக்குதான் போட்டி, ஒன்று மின்வெட்டு, மற்றொன்று அரிவாள் வெட்டு. வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றதாக தவெக அரசு. கடந்த தேர்தலில் செய்த தவறை மீண்டும் செய்துவிடாதீர்கள். ஆளுங்கட்சிக்கு உரிய பாடம் புகட்டுங்கள்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.