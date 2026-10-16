எஸ்.சி., எஸ்.டி. சட்டத்தில் பதிவான வழக்குகளின் நிலை: ஆய்வு செய்யக்கோரி ஐகோர்ட்டில் மனு

மதுரை,
எஸ்.சி., எஸ்.டி. வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டத்தில் பதிவான வழக்குகளின் நிலை குறித்து ஆய்வு நடத்த உத்தரவிட வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
மதுரையைச் சேர்ந்த வக்கீல் செல்வகுமார், மதுரை ஐகோர்ட்டில் தாக்கல் செய்த மனுவில் கூறியிருந்ததாவது:-
தமிழகத்தில் பட்டியல் சமூகத்தை சேர்ந்த மக்கள் மீதான வன்கொடுமைகளை தடுக்கும் வகையில் கொடுக்கப்படும் புகார்களை போலீசார் பெற்று உடனடியாக வழக்கு பதிவு செய்ய வேண்டும். ஆனால் ராமநாதபுரம், சிவகங்கை, மதுரை, விருதுநகர், தேனி, திண்டுக்கல், நெல்லை, தென்காசி, தூத்துக்குடி, கன்னியாகுமரி உள்பட தென் மாவட்டங்களில் போலீசார் இந்த விவகாரத்தில் விரைவான நடவடிக்கை எடுப்பதில்லை.
கடந்த 5 ஆண்டுகளில் எஸ்.சி., எஸ்.டி. வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டத்தில் பதிவான வழக்குகளின் நிலை குறித்து ஆய்வு நடத்த உத்தரவிட வேண்டும்.
இவ்வாறு மனுவில் கூறியிருந்தார்.
இந்த வழக்கு நீதிபதிகள் வேல்முருகன், பூர்ணிமா முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது நீதிபதிகள், இந்த வழக்கு குறித்து தமிழக உள்துறை செயலாளர், சமூக நீதித்துறை செயலாளர், போலீஸ் டி.ஜி.பி. உள்ளிட்டோர் தரப்பில் பதில் மனு தாக்கல் செய்யும்படி உத்தரவிட்டு விசாரணை ஒத்திவைத்தனர்.