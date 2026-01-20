தாம்பரம், திருச்சி, நாகர்கோவிலில் இருந்து புறப்படும் அம்ரித் பாரத் ரெயில்களின் அட்டவணை வெளியீடு
இந்த ரெயில்களுக்கான முன்பதிவு இன்று மாலை 6 மணிக்கு தொடங்குகிறது.
சென்னை,
தெற்கு ரெயில்வே வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:-
ரெயில்வே வாரியம் 3 அம்ரித் பாரத் ரெயில்களை இயக்க ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. அதன்படி, தாம்பரத்தில் இருந்து சந்திரகாச்சிக்கு வாரந்தோறும் இயக்கப்படும் அம்ரித் பாரத் ரெயில் (16107) வரும் 23-ந் தேதி (வெள்ளிக்கிழமை) மாலை 3.30 மணிக்கு புறப்பட்டு மறுநாள் இரவு 8.15 மணிக்கு சந்திரகாச்சியை அடைகிறது. மறுமார்க்கத்தில், இந்த ரெயில் (16108) சந்திரகாச்சியில் இருந்து 24-ந் தேதி இரவு 11.55 மணிக்கு புறப்பட்டு 3-வது நாள் காலை 9.15 மணிக்கு தாம்பரத்தை வந்தடைகிறது.
இதேபோல், திருச்சியில் இருந்து வரும் 28-ந் தேதி (புதன்கிழமை) காலை 5.45 மணிக்கு புறப்படும் அம்ரித் பாரத் ரெயில் (20610) 3-வது நாள் காலை 5 மணிக்கு நியூ ஜல்பாய்குரியை சென்றடைகிறது. மறுமார்க்கத்தில் நியூ ஜல்பாய்குரியில் இருந்து 30-ந் தேதி (வெள்ளிக்கிழமை) மாலை 4.45 மணிக்கு புறப்படும் அம்ரித் பாரத் ரெயில் 3-வது மாலை 4.15 மணிக்கு திருச்சியை வந்தடைகிறது.
மேலும், நாகர்கோவிலில் இருந்து வரும் 25-ந் தேதி (ஞாயிற்றுக்கிழமை) இரவு 11 மணிக்கு புறப்படும் அம்ரித் பாரத் ரெயில் (20604) 4-வது நாள் காலை 5 மணிக்கு நியூ ஜல்பாய்குரியை சென்றடைகிறது. மறுமார்க்கத்தில், நியூ ஜல்பாய்குரியில் இருந்து 28-ந் தேதி (புதன்கிழமை) மாலை 4.45 மணிக்கு புறப்படும் அம்ரித் பாரத் ரெயில் (20603) 3-வது நாள் இரவு 11 மணிக்கு நாகர்கோவிலை வந்தடையும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.