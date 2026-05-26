தமிழகத்தில் பள்ளிகள் ஜூன் 4ம் தேதி திறப்பு - பள்ளிக் கல்வித்துறை வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு

சென்னை,
தமிழ்நாட்டில் ஜூன் 1-ந் தேதி (திங்கட்கிழமை) பள்ளிகள் திறக்கப்படும் என்று ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. மாணவர்களுக்கு பள்ளி திறக்கும் நாளிலேயே பாடப்புத்தகங்கள் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருந்தது. இந்த சூழலில், தமிழகத்தில் வெயிலின் தாக்கம் அதிகம் இருப்பதால், ஜூன் 1-ந் தேதி பள்ளிகள் திறக்கப்படும் என்ற முடிவை மறு பரிசீலனை செய்ய வேண்டும் என்று பல்வேறு அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்து வந்தனர்.
இது தொடர்பாக, பள்ளி கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகனிடம் பத்திரிகையாளர்கள் கேள்வி எழுப்பியபோது, வெயிலின் தாக்கம் குறித்து வானிலை ஆய்வு மைய அதிகாரிகளிடம் தகவல் கேட்கப்பட்டுள்ளதாகவும், அதன் அடிப்படையில் முடிவு எடுக்கப்படும் என்றும் தெரிவித்திருந்தார். இந்த சூழலில், பள்ளிகள் திறப்பு குறித்து முதல்-அமைச்சர் விஜய், பள்ளி கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ் மோகன் மற்றும் கல்வித்துறை அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தினார்.
இந்நிலையில் தமிழகத்தில் பள்ளிகள் ஜூன் 4ம் தேதி திறக்கப்படும் என்று பள்ளிக் கல்வித்துறை அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது.
இதுதொடர்பாக தமிழ்நாடு அரசு பள்ளிக் கல்வித்துறை வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:-
2026-2027 கல்வியாண்டில், நான்காம் வகுப்பு முதல் பன்னிரண்டாம் வகுப்பு வரை 1.06.2026 அன்றும், ஒன்றாம் வகுப்பு முதல் மூன்றாம் வகுப்பு வரை 4.06.2026 அன்றும் பள்ளிகள் மீண்டும் திறக்கப்படும் என்று பள்ளிக் கல்வித் துறை முன்னதாக அறிவித்திருந்தது.
அதனைத் தொடர்ந்து, நிர்வாக வசதியை உறுதி செய்வதற்கும், வெவ்வேறு வகுப்புகளில் படிக்கும் பிள்ளைகளைக் கொண்ட குடும்பங்கள் எதிர்கொள்ளும் சிரமங்களைத் தவிர்ப்பதற்கும், அனைத்து வகுப்புகளுக்கும் ஒரே மாதிரியான திறப்புத் தேதியைக் கோரி பெற்றோர்கள், ஆசிரியர்கள் மற்றும் பல்வேறு தரப்பினரிடமிருந்து கோரிக்கைகளும் முறையீடுகளும் பெறப்பட்டன.
மேலும், ஜூன் முதல் வாரத்திற்கான தற்போதைய வானிலை நிலவரங்களும் முன்னறிவிப்புகளும், மாநிலத்தின் பல பகுதிகளில் பருவமழைக்கு முந்தைய செயல்பாடு, விட்டுவிட்டு பெய்யும் மழை, ஈரப்பதம் மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய வெப்பம் ஆகியவை தொடர வாய்ப்புள்ளது என்பதைக் காட்டுகின்றன. பள்ளிகள் மீண்டும் திறக்கப்படுவதற்கு முன்னர், சுகாதாரம், குடிநீர் வசதிகள், போக்குவரத்து ஏற்பாடுகள் மற்றும் ஒட்டுமொத்த வளாகத் தயார்நிலை தொடர்பான பள்ளிகளின் ஆயத்தத் தேவைகளையும் அரசு ஆய்வு செய்துள்ளது.
தொடர்புடைய அனைத்து காரணிகளையும் கவனமாகப் பரிசீலித்த பின்னர், தமிழகத்தின் முதல்-அமைச்சர் ராஜ் மோகன் அவர்களின் அறிவுறுத்தல்களின்படி, தமிழகத்தில் உள்ள அரசு, அரசு உதவி பெறும், மெட்ரிகுலேஷன் மற்றும் தனியார் பள்ளிகள் உள்ளிட்ட அனைத்துப் பள்ளிகளும், ஒன்றாம் வகுப்பு முதல் பன்னிரண்டாம் வகுப்பு வரை வியாழக் கிழமை, 4.06.2026 அன்று ஒரே சீராக மீண்டும் திறக்கப்படும் என்று பள்ளிக் கல்வி, தமிழ் அபிவிருத்தி மற்றும் தகவல் துறை அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார்.
பள்ளிகள் மீண்டும் திறக்கப்படுவதற்கு முன்னர் தேவையான ஆயத்தப் பணிகள் முடிக்கப்படுவதையும், மாணவர்களின் நலன், பாதுகாப்பு மற்றும் நல்வாழ்விற்கான போதுமான ஏற்பாடுகள் செய்யப்படுவதையும் உறுதி செய்யுமாறு அனைத்து முதன்மைக் கல்வி அலுவலர்கள் மற்றும் மாவட்டக் கல்வி அலுவலர்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. பெற்றோர்கள், ஆசிரியர்கள், பள்ளி நிர்வாகங்கள் மற்றும் பொதுமக்களின் ஒத்துழைப்பு கோரப்படுகிறது.
இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.