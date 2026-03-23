அ.தி.மு.க. கூட்டணியில் தொகுதி பங்கீடு: பா.ஜ.க.வுக்கு ஏற்றம்.. பா.ம.க.வுக்கு இறக்கம்

சென்னை,
கடந்த 2021-ம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் அ.தி.மு.க. கூட்டணி 75 இடங்களில் வெற்றி பெற்றது. அந்தத் தேர்தலில், அ.தி.மு.க. 179 தொகுதிகளில் போட்டியிட்டு 65 இடங்களிலும், பா.ம.க. 23 தொகுதிகளில் போட்டியிட்டு 5 இடங்களிலும், பா.ஜ.க. 20 தொகுதிகளில் போட்டியிட்டு 4 இடங்களிலும், புரட்சி பாரம் ஒரு இடத்தில் போட்டியிட்டு அதில் வெற்றி பெற்றது. த.மா.கா. 6 தொகுதிகளிலும், பெருந்தலைவர் மக்கள் கட்சி, தமிழக மக்கள் முன்னேற்றக் கழகம், மூவேந்தர் முன்னேற்றக் கழகம், மூவேந்தர் முன்னணி கழகம், பசும்பொன் தேசிய கழகம் ஆகியவை தலா 1 தொகுதிகளிலும் போட்டியிட்டபோதும் தோல்வியடைந்தன.
நடைபெற உள்ள சட்டசபை தேர்தலில் அ.தி.மு.க. கூட்டணியில் 3 கட்சிகளுக்கு தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. பா.ஜ.க.வுக்கு 27 தொகுதிகளும், பா.ம.க.வுக்கு 18 தொகுதிகளும், அ.ம.மு.க.வுக்கு 11 தொகுதிகளும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ன. கடந்த தேர்தலுடன் ஒப்பிடும்போது, பா.ஜ.க.வுக்கு 7 தொகுதிகள் அதிகம். அதே நேரத்தில், பா.ம.க.வுக்கு 5 தொகுதிகள் குறைவு. அதற்கு, பா.ம.க., டாக்டர் ராமதாஸ், டாக்டர் அன்புமணி என்று இரண்டாக பிளவுபட்டதே காரணம் என்று சொல்லப்படுகிறது.
அ.தி.மு.க. கூட்டணியில் உள்ள தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சிக்கு 3, புதிய நீதிக்கட்சிக்கு 2, இந்திய ஜனநாயக கட்சிக்கு 2 , புரட்சி பாரதம் கட்சிக்கு 1, தமிழக மக்கள் முன்னேற்றக் கழகத்திற்கு 1, பெருந்தலைவர் மக்கள் கட்சிக்கு 1 என தொகுதிகள் ஒதுக்கப்படும் என தெரிகிறது. இன்று இரவுக்குள் கையெழுத்தாகும் என்றும் கூறப்படுகிறது. மீதமுள்ள 168 தொகுதிகளில் அ.தி.மு.க. போட்டியிட இருப்பதாக தெரிகிறது.