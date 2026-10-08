விடுதி மாணவருக்கு பாலியல் வன்கொடுமை: வார்டன் கைது.

திருவண்ணாமலை,
திருவண்ணாமலை மாவட்டம் சேத்துப்பட்டு பகுதியில் உள்ள விடுதியில் தங்கி 10-ம் வகுப்பு படித்து வரும் மாணவருக்கு பாலியல் வன்கொடுமை செய்த குற்றத்திற்காக, அந்த விடுதியின் வார்டனான இம்மானுவேல் என்பவரை போலீசார் போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்துள்ளனர்.
திருவண்ணாமலை மாவட்டம் சேத்துப்பட்டில் உள்ள ஒரு தங்கிப் படிக்கும் விடுதியில் 10-ம் வகுப்பு மாணவன் ஒருவன் பயின்று வருகிறார். அந்த விடுதியில் கடந்த 2 மாதங்களாக வார்டனாகப் பணியாற்றி வந்த இம்மானுவேல் (வயது 25), மாணவருக்கு தொடர்ந்து கடுமையான பாலியல் தொல்லைகளையும், வன்கொடுமையையும் செய்து வந்துள்ளார்.
வார்டனின் பாலியல் கொடுமையைத் தாங்க முடியாத அந்த மாணவர், இன்று (வியாழக்கிழமை) விடுதியை விட்டு தப்பியோடி அருகில் உள்ள பேருந்து நிலையத்திற்கு சென்றுள்ளார். அங்கு தனியாக அமர்ந்து அழுதுகொண்டிருந்த மாணவரைக் கண்ட பொதுமக்கள் மற்றும் அதிகாரிகள் அவரிடம் விசாரித்துள்ளனர். அப்போது, தனக்கு விடுதி வார்டன் செய்த கொடூரங்களை அந்த மாணவர் கண்ணீருடன் தெரிவித்துள்ளார்.
இச்சம்பவம் குறித்து உடனடியாக போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. அதன் அடிப்படையில், சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்த போலீசார் மாணவரை மீட்டு விசாரணை நடத்தினர். மாணவர் கொடுத்த புகாரின் பேரில், போக்சோ உள்ளிட்ட கடுமையான சட்டப்பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்த போலீசார், தலைமறைவாக முயன்ற விடுதி வார்டன் இம்மானுவேலை உடனடியாக கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர். இந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.