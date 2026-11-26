தூத்துக்குடி,
தூத்துக்குடி மாவட்டம், திருச்செந்தூர் பகுதியில் 13 வயது சிறுமியை பாலியல் தொந்தரவு செய்த வழக்கில் வாலிபருக்கு 5 ஆண்டு சிறை தண்டனை விதித்து தீர்ப்பளிக்கப்பட்டுள்ளது.
தூத்துக்குடி மாவட்டம், திருச்செந்தூர் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட பகுதியில், கடந்த 2021-ம் ஆண்டு 13 வயது சிறுமியை பாலியல் தொந்தரவு செய்த வழக்கில், திருச்செந்தூர் காயல்பட்டிணம் பகுதியை சேர்ந்த முகமதுஅலி மகன் முத்துவாப்பா (வயது 30) என்பவரை திருச்செந்தூர் காவல் நிலைய போலீசார் போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர்.
இந்த வழக்கின் விசாரணை மாவட்ட போக்சோ நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்தது. இந்த நிலையில் மேற்சொன்ன நீதிமன்ற நீதிபதி முருகன் நேற்று (25.11.2026) முத்துவாப்பாவை குற்றவாளி என உறுதி செய்து அவருக்கு 5 ஆண்டு கடுங்காவல் சிறை தண்டனை மற்றும் ரூ.5 ஆயிரம் அபராதம் விதித்தும், பாதிக்கப்பட்ட சிறுமிக்கு அரசு நிவாரண நிதியிலிருந்து ரூ.1 லட்சம் இழப்பீட்டுத் தொகை வழங்க உத்தரவிட்டும் தீர்ப்பளித்தார்.