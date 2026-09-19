கன்னியாகுமரியில் ஆவின் பால் தட்டுப்பாடு: பொதுமக்கள் குற்றச்சாட்டு

கன்னியாகுமரி,
கன்னியாகுமரியில் ஆவின் பால் தட்டுப்பாடு ஏற்ப்பட்டுள்ளதால் அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் குற்றம்சாட்டியுள்ளனர்.
கன்னியாகுமரி மற்றும் குளச்சல் பகுதிகளில் உள்ள ஆவின் பாலகங்கள் காலை நேரத்தில் மட்டுமே செயல்படுவதாகவும், மாலை நேரங்களில் திறக்கப்படுவதில்லை என்றும் பொதுமக்கள் குற்றம்சாட்டியுள்ளனர். குறிப்பாக, ஆரஞ்சு நிற ஆவின் பால் பாக்கெட்டுகள் கிடைப்பதில்லை என்றும் பொதுமக்கள் புகார் தெரிவித்துள்ளனர்.
இதனால் தினமும் ஆவின் பால் வாங்கும் மக்கள் ஏமாற்றத்துடன் திரும்பிச் செல்லும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாக அவர்கள் தெரிவித்தனர். மேலும், தேவைக்கேற்ப ஆவின் பால் பாக்கெட்டுகள் விநியோகம் செய்யப்படாததால் கடும் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளதாக விற்பனையாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
எனவே, பொதுமக்களின் தேவையை கருத்தில் கொண்டு போதுமான அளவில் ஆவின் பால் பாக்கெட்டுகளை விநியோகம் செய்யவும், குறிப்பாக மாலை நேரங்களிலும் ஆவின் பாலகங்கள் செயல்படும் வகையில் நடவடிக்கை எடுக்கவும் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் முன்வர வேண்டும் என்று பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். அதேபோல், குளச்சல் பகுதியில் உள்ள ஆவின் பாலகங்களின் செயல்பாட்டை முறைப்படுத்தி, தடையின்றி பால் கிடைக்க உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் அவர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.