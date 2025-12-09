தீர்ப்பு பிடிக்கவில்லை என்றால் நீதித்துறைக்கு மிரட்டலா..? அண்ணாமலை கேள்வி
இந்தியா கூட்டணி, வாக்கு வங்கி அரசியல் செய்வதாக அண்ணாமலை குற்றம் சாட்டி உள்ளார்.
புதுடெல்லி,
முன்னாள் பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை தனது எக்ஸ் வலைதளத்தில் கூறியிருப்பதாவது:-
இந்த மேசையில் உள்ள நிகழ்ச்சி நிரல் தங்கள் இந்து விரோத நற்சான்றிதழ்களை வெளிப்படுத்துவதாக இருந்தால், இந்திய தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியின் (இந்தியா கூட்டணி) எம்.பி.க்கள் அதை ஒரு கவுரவ சின்னமாக அணிந்துகொள்கிறார்கள்.
அரசியலமைப்பு உரிமைகள் பற்றிய அனைத்து உரத்த பேச்சும் இந்தக் குழுவிற்கு வெறும் சொல்லாட்சி மட்டுமே. இப்போது, ஒரு நீதிபதிக்கு எதிராக ஒரு பதவி நீக்கத் தீர்மானத்தை முன்வைப்பது, சுப்ரீம்கோர்ட்டில் ஏற்கனவே தமிழக திமுக அரசு தாக்கல் செய்த மேல்முறையீட்டை மீறி, அவர்களின் சிறுபான்மையினரை திருப்திப்படுத்தும் அரசியலை ஊட்டுவதற்கான ஒரு தீவிர முயற்சியைத் தவிர வேறொன்றையும் வெளிப்படுத்தவில்லை.
சட்டத்தின் ஆட்சி, வாக்கு வங்கி அரசியலுக்கு இரண்டாம் நிலை என்பதை சமிக்ஞை செய்வதைத் தவிர, இந்த அரசியல் நாடகம் என்ன நோக்கத்திற்கு உதவுகிறது?
எந்தவொரு நீதிபதியின் தீர்ப்பையும் இந்தியா கூட்டணி விரும்பவில்லை என்றால், நீதித்துறையை அடிபணியச் செய்ய மிரட்டும் ஒரு கருவியாக அவர்கள் பதவி நீக்க செயல்முறையைப் பயன்படுத்துவார்கள் என்ற செய்தியையும் அவர்கள் நம் நாட்டிற்கு தெரிவிக்கிறார்களா? அரசியலமைப்பிற்கு இதை விட பெரிய அச்சுறுத்தல் என்ன இருக்க முடியும்?
நமது நாட்டு மக்களைப் பொறுத்தவரை, திமுக மற்றும் இந்திய தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி மீண்டும் ஒருமுறை தங்களுக்கு பிரிவினைவாத அரசியல்தான் முன்னுரிமை என்பதை நிரூபித்துள்ளன.
இவ்வாறு அவர் தெரிவித்துள்ளார்.