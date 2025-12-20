நாளை எஸ்.ஐ. எழுத்து தேர்வு: போலீசாருக்கு அறிவுரைகள் வழங்கிய நெல்லை எஸ்.பி.

தினத்தந்தி 20 Dec 2025 10:58 PM IST
தமிழ்நாடு சீருடை பணியாளர் தேர்வாணையம் நடத்தும் 2025-ம் ஆண்டிற்கான எஸ்.ஐ. பதவிக்கான எழுத்துத் தேர்வு நாளை நெல்லை மாவட்டத்தில் 2 தேர்வு மையங்களில் நடைபெறுகிறது.

திருநெல்வேலி

தமிழ்நாடு சீருடை பணியாளர் தேர்வாணையம் (TNUSRB) நடத்தும் 2025-ம் ஆண்டிற்கான சப்-இன்ஸ்பெக்டர் பதவிக்கான எழுத்துத் தேர்வு நாளை (21.12.2025) திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள 2 தேர்வு மையங்களில் நடைபெறுகிறது. இந்த தேர்வினை சிறப்பாகவும், பாதுகாப்பாகவும் நடத்துவதற்காக மாவட்ட எஸ்.பி. சிலம்பரசன் தலைமையில் விரிவான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளது.

மேலும் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் சப்-இன்ஸ்பெக்டர் பதவிக்கான எழுத்து தேர்வு பணியில் ஈடுபடும் ஏ.டி.எஸ்.பி., டி.எஸ்.பி.க்கள், போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர்கள், சப்-இன்ஸ்பெக்டர்கள் மற்றும் காவலர்களுக்கு தேர்வு நடைமுறை தொடர்பாக விளக்கங்களும், அறிவுரைகளும் இன்று மாவட்ட எஸ்.பி.யால் வழங்கப்பட்டது.

