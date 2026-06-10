‘சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படை முதல்-அமைச்சரின் நேரடி கண்காணிப்பின் கீழ் இயங்கும்’ - ஐ.ஜி. பவானீஸ்வரி

சென்னை,
முதல்-அமைச்சராக விஜய் பொறுப்பேற்றவுடன், குழந்தைகள், பெண்கள் பாதுகாப்புக்காக சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப் படை உருவாக்கப்படும் என்று அறிவித்தார். இதைத்தொடர்ந்து, இந்த அதிரடிப்படையின் முதல் பெண் ஐ.ஜி.யாக பவானீஸ்வரி நியமிக்கப்பட்டு உள்ளார். இந்த படையில் ஒரு போலீஸ் சூப்பிரண்டு, 2 துணை போலீஸ் சூப்பிரண்டுகள் மற்றும் 4 இன்ஸ்பெக்டர்கள் உள்பட 30-க்கும் மேற்பட்ட போலீசார் நியமிக்கப்பட்டு உள்ளனர்.
இந்த அதிரடிப்படையில் இடம்பெறும் பெண் போலீஸ் மற்றும் பெண் சப்-இன்ஸ்பெக்டர்களுக்கு நீல நிற சட்டை, காக்கி நிற பேண்ட் என சிறப்பு சீருடை வழங்கப்பட்டுள்ளது. அத்துடன் கருப்பு நிற தொப்பியும், கருப்பு நிற ஷூவும் வழங்கப்பட்டுள்ளது. சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படையை முதல்-அமைச்சர் விஜய் நேற்று மாலை 5 மணிக்கு சென்னை ராஜரத்தினம் விளையாட்டு அரங்கில் தொடங்கி வைத்தார்.
இந்நிலையில், சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படை முதல்-அமைச்சரின் நேரடி கண்காணிப்பின் கீழ் இயங்கும் என ஐ.ஜி. பவானீஸ்வரி தெரிவித்துள்ளார். இது குறித்து செய்தியாளர்களிடம் அவர் கூறியதாவது;-
“சிங்கப்பெண் அதிரடிப்படை என்பது பெண்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளுக்காக பிரத்யேகமாக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு அமைப்பாகும். முதற்கட்டமாக 140 உதவி ஆய்வாளர்கள் மற்றும் 420 காவலர்களின் உதவியுடன், சிங்கப்பெண் அதிரடிப்படையின் 70 கள செயல்பாட்டுப் பிரிவுகள் தமிழ்நாடு முழுவதும் இயங்கத் தொடங்கும்.
மாநிலம் முழுவதும் இந்தப் பிரிவிற்காக பிரத்தியேகமாக மொத்தம் 2,545 புதிய பணியிடங்கள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளன. இந்த பணியில் சேர்க்கப்படும் காவலர்கள் பல்வேறு காவல் துணைப் பிரிவுகள் மற்றும் நகர சரகங்களில் உள்ள 270 வரையிலான களப் பிரிவுகளைக் கண்காணிப்பார்கள். இந்த வலையமைப்பை நிர்வகிப்பதில் தலைமையகத்திற்கு உதவுவதற்காக, ஒரு காவல் கண்காணிப்பாளர் (SP), இரண்டு துணை காவல் கண்காணிப்பாளர்கள், நான்கு ஆய்வாளர்கள் மற்றும் எட்டு உதவி ஆய்வாளர்கள் (SI) உள்ளிட்ட பிரத்யேக அதிகாரிகள் பணியில் சேர்க்கப்பட உள்ளனர்.
சிங்கப்பெண் அதிரடிப்படையானது, பெண்களின் பாதுகாப்பிற்காக நாட்டில் முதன்முறையாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட டிரோன் அடிப்படையிலான ரோந்து அமைப்புகள் மற்றும் கட்டுப்பாட்டு அறைகளுடன் நேரடியாக இணைக்கப்பட்ட, நேரலை ஒளிபரப்புத் திறன் கொண்ட உடலில் அணியும் கேமராக்களுடன் செயல்படுத்தப்படும். முழுவதும் பெண்களைக் கொண்ட இந்த ரோந்து குழுக்கள், 319 நான்கு சக்கர வாகனங்கள் மற்றும் 101 இரு சக்கர வாகனங்களை பயன்படுத்தி களத்தில் இயங்கும்.
ஒரு பெண் சிங்கம் மற்றும் ஒரு பெண் காவலர் இடம்பெற்ற சின்னம் பொறிக்கப்பட்ட, தனித்துவமான சீருடையான காக்கி நிற கால்சட்டை மற்றும் நீல நிற சட்டைகள் மூலம் சிங்கப்பெண் அதிரடிப்படை காவலர்கள் அடையாளம் காணப்படுவார்கள்.
பதற்றமான பகுதிகளைக் கண்காணித்தல், பாதுகாப்பு தணிக்கைகளை மேற்கொள்ளுதல், பாதிக்கப்படக்கூடிய பகுதிகளில் ரோந்துப் பணியில் ஈடுபடுதல், 'காவல் உதவி' மொபைல் செயலி மூலம் வரும் அவசர அழைப்புகளுக்கு விரைவாக பதிலளித்தல், மற்றும் பள்ளிகள், கல்லூரிகள், பணியிடங்களில் மக்களைச் சென்றடைந்து ஆலோசனை வழங்கும் திட்டங்களைச் செயல்படுத்துதல் ஆகியவை இந்தப் படையின் முக்கியப் பொறுப்புகளாகும். இந்தப் படையில் சேர்க்கப்படும் பணியாளர்களுக்கு கடுமையான பயிற்சி அளிக்கப்படும்.
பாலியல் துன்புறுத்தல், பின்தொடர்தல் மற்றும் பொது இடத்தில் ஆபாசமாக நடந்துகொள்ளுதல் போன்ற குற்றங்களில் ஈடுபடுவோர் மீது விரைவான, பூஜ்ஜிய சகிப்புத்தன்மை அடிப்படையில் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். அதேவேளையில், அப்பாவி நபர்களை தவறாக சிக்க வைப்பதைத் காவல்துறையினர் தவிர்க்க வேண்டும்.”
இவ்வாறு அவர் தெரிவித்தார்.