சிவகங்கை: தலையில் கல்லைப் போட்டு மூதாட்டி கொலை.

சிவகங்கை,
சிவகங்கை மாவட்டம் பாகனேரி பகுதியில், அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் அருகே உள்ள கடையில் படுத்திருந்த 78 வயது மூதாட்டி, தலையில் கல்லைப் போட்டு கொடூரமான முறையில் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் அப்பகுதியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சிவகங்கை மாவட்டம் காளையார்கோவில் அருகே உள்ள பாகனேரி பகுதியைச் சேர்ந்த மூதாட்டி பொன்னி (வயது 78). இவர் அங்குள்ள அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் மற்றும் பேருந்து நிறுத்தம் அருகே சிறிய பெட்டிக்கடை ஒன்றை நடத்தி வந்தார். தினமும் வியாபாரம் முடிந்ததும், இரவு நேரத்தில் பாதுகாப்பு கருதி அதே கடையிலேயே படுத்து உறங்குவதை வழக்கமாகக் கொண்டிருந்தார்.
இந்நிலையில், நேற்று (வெள்ளிக்கிழமை) நள்ளிரவு வழக்கம்போல் பொன்னி கடையின் முன்பு படுத்து உறங்கிக் கொண்டிருந்தார். அப்போது அங்கு வந்த மர்ம நபர்கள், தூங்கிக் கொண்டிருந்த மூதாட்டியின் தலையில் பயங்கரமான கல்லைப் போட்டு கொடூரமாகக் கொலை செய்துவிட்டு அங்கிருந்து தப்பியோடிவிட்டனர்.
இன்று (சனிக்கிழமை) அதிகாலை மூதாட்டி ரத்த வெள்ளத்தில் சடலமாகக் கிடப்பதைக் கண்டு அப்பகுதி மக்கள் அதிர்ச்சியடைந்தனர். பின்னர், அவர்கள் உடனடியாக போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர். சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த மதகுபட்டி காவல் நிலைய போலீசார், மூதாட்டியின் உடலைக் கைப்பற்றி பிரேத பரிசோதனைக்காக அரசு ஆஸ்பத்திரிக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
தகவலறிந்த சிவகங்கை மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அபிஷேக் குப்தா மற்றும் முன்னாள் துணை கண்காணிப்பாளர் அமல அட்வின் ஆகியோர் சம்பவ இடத்திற்கு நேரில் சென்று விசாரணை நடத்தினர். மோப்ப நாய் மற்றும் தடய அறிவியல் நிபுணர்கள் வரவழைக்கப்பட்டு சம்பவ இடத்தில் இருந்த முக்கிய தடயங்கள் சேகரிக்கப்பட்டன.
இந்த கொடூரக் கொலை, நகை மற்றும் பணத்தைக் கொள்ளையடிப்பதற்காக நடந்ததா அல்லது ஏதேனும் முன்விரோதம் காரணமாக நடத்தப்பட்டதா என்ற பல்வேறு கோணங்களில் மதகுபட்டி போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். மேலும், குற்றவாளிகளை விரைந்து பிடிக்க அப்பகுதியில் உள்ள சிசிடிவி கேமரா காட்சிகளையும் போலீசார் தீவிரமாக ஆய்வு செய்து வருகின்றனர்.