தமிழக செய்திகள்

ஒட்டன்சத்திரம் சந்தையில் சின்ன வெங்காயம் விலை கிடுகிடு உயர்வு : இல்லத்தரசிகள் அதிர்ச்சி

சில்லறை விலையில் ஒரு கிலோ சின்ன வெங்காயம் ரூ.160 வரை விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
சின்ன வெங்காயத்தின் விலை உயர்வு
சின்ன வெங்காயம்
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திண்டுக்கல்,

ஒட்டன்சத்திரம் சந்தையில் சின்ன வெங்காயத்தின் விலை கிடுகிடுவென உயர்ந்துள்ளதால் இல்லத்தரசிகள் அதிர்ச்சியில் உள்ளனர்.

திண்டுக்கல் மாவட்டம் ஒட்டன்சத்திரத்தில் காந்தி காய்கறி சந்தை செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த சந்தையில் 2 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு சின்ன வெங்காயத்தின் விலை ரூ. 100-ஐ தாண்டியது. சில வாரங்களாக சின்ன வெங்காயம் கிலோ ரூ. 130-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வந்தது.

சில்லறை விலையில் ஒரு கிலோ சின்ன வெங்காயம் ரூ.160 வரை விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது. மழையில்லாததால் சாகுபடி குறைந்துள்ளது. இதனால் வரத்து குறைந்துள்ளதால் சின்ன வெங்காயத்தின் விலை கூடியதாக வியாபாரிகள் தெரிவித்தனர்.

சந்தை
Housewives
சின்ன வெங்காயம் விலை உயர்வு
ஒட்டன்சத்திரம்
Onion prices
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