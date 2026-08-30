பொதுமக்களுக்காக சென்னை போர் நினைவிடத்தில் ஒலி-ஒளி நிகழ்ச்சி தொடக்கம்

சென்னை,
முப்படைகளுக்கும் பொதுமக்களுக்கும் இடையே பிணைப்பை வலுப்படுத்தும் தொடர் முயற்சிகளின் ஒரு பகுதியாக, இந்திய ராணுவத்தின் தெற்குப்பகுதி தலைமையகம், சென்னை போர் நினைவுச் சின்னத்தில் 29 ஆகஸ்ட் 2026 அன்று காணொலிக்காட்சிக்கு நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்தது.
இந்த தொடக்க நிகழ்ச்சிக்குக் கிடைத்த உற்சாகமான வரவேற்பைத் தொடர்ந்து, இனி ஒவ்வொரு சனிக்கிழமையும் பொதுமக்களுக்காக போர் நினைவுச் சின்னத்தில் இந்த ஒளி மற்றும் ஒலி நிகழ்ச்சி தொடர்ந்து நடத்தப்படவுள்ளது. இந்த முயற்சியானது, சென்னை மற்றும் பிற பகுதிகளைச் சேர்ந்த பொதுமக்கள், மாணவர்கள், என்.சி.சி வீரர்கள், சுற்றுலாப் பயணிகள், முன்னாள் ராணுவத்தினர், குடிமக்கள் ஆகியோருக்கு நாட்டின் ராணுவ வரலாற்றை உணர்வுப்பூர்வமான முறையில் புரிந்துகொள்வதற்கான வாய்ப்பை வழங்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
தமிழ் வசனங்களுடன் கூடிய இந்த சிறப்பான ஒலி-ஒளி நிகழ்ச்சி, தமிழ்நாட்டு மக்களுடன் ஆழமான பிணைப்பை உருவாக்கவும், இந்தியாவின் ராணுவ வரலாற்றின் உத்வேகம் தரும் நிகழ்வுகளைப் பார்வையாளர்கள் அனுபவிக்கவும் உதவும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
முப்படைகளை இளைய தலைமுறையினருக்கு நெருக்கமாக்குவதற்கும், நாட்டுப்பற்று, தேசியப் பெருமிதம் ஆகியவற்றை வளர்ப்பதற்கும் சென்னையை தலைமையிடமாகக்கொண்ட இந்திய ராணுவத்தின் 'தெற்குப்பகுதி' மேற்கொண்டு வரும் தொடர்ச்சியான முயற்சிகளின் ஒரு பகுதியாக இந்த முயற்சி அமைந்துள்ளது. இத்தகைய முயற்சிகள் மூலம், முப்படைகளின் தன்னலமற்ற சேவை, உயரிய தியாகம் ஆகியவற்றை அறிந்துகொள்ளவும், பாதுகாப்புப் படைகளின் பாரம்பரியம் மற்றும் கலாசாரத்தைப் புரிந்துகொள்ளவும், முப்படை வீரர்களின் துணிச்சல் மற்றும் அர்ப்பணிப்பிலிருந்து உத்வேகம் பெறவும் பொதுமக்களுக்கு வாய்ப்பு அளிக்கப்படுகிறது.
இந்த ஒலி-ஒளிக்காட்சியானது, இந்தியாவின் முப்படைகளின் வீரம், தியாகம் மற்றும் நீடித்த பாரம்பரியம் குறித்த உணர்வுப்பூர்வமான வரலாற்றை எடுத்துரைக்கிறது; நாட்டின் ராணுவ வரலாற்றின் முக்கிய நிகழ்வுகளை, நாட்டின் இறையாண்மை, ஒற்றுமை மற்றும் ஒருமைப்பாட்டைப் பாதுகாப்பதில் முப்படைகள் வகிக்கும் தற்போதைய பங்கை இது காட்டுகிறது. வரலாற்றை வெறும் தகவலாக விவரிப்பது மட்டுமல்லாமல், துணிச்சல் மற்றும் தியாகம் சார்ந்த வரலாற்றை அடுத்த தலைமுறையினருக்கு உயிர்ப்புடன் கொண்டு சேர்ப்பதே இந்த நிகழ்ச்சியின் நோக்கமாகும்.
பொதுமக்கள், பள்ளி மாணவர்கள், ராணுவ வீரர்களின் குடும்பத்தினர், என்.சி.சி கேடட்டுகள், சுற்றுலாப் பயணிகள் ஆகியோர் இந்நிகழ்ச்சியில் ஆர்வத்துடன் பங்கேற்றனர். பார்வையாளர்கள் இந்த நிகழ்ச்சியையும், அதில் இடம்பெற்ற தமிழ் வசனங்களையும் பாராட்டினர். இந்த நிகழ்ச்சிக்கு கிடைத்த வரவேற்பு, இந்தியாவின் இராணுவப் பாரம்பரியத்தையும், தேசத்தின் அமைதியையும் பாதுகாப்பையும் உறுதிசெய்வதற்கான தியாகங்களையும் புரிந்துகொள்வதில் அதிகரித்து வரும் பொது ஆர்வத்தை பிரதிபலிக்கிறது.
குடிமக்களுக்கும் ஆயுதப் படைகளுக்கும் இடையேயான பிணைப்பை வலுப்படுத்துவதையும் இந்த முயற்சி நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. இந்திய வீரர்களின் வீரவரலாறுகளை மக்களுக்கு, குறிப்பாக குழந்தைகள் மற்றும் இளைஞர்களுக்கு கொண்டு சேர்ப்பதன் மூலம், பொதுமக்களிடையே கடமை, பொறுப்பு, தேசத்தின் மீதான பெருமிதம் ஆகிய உணர்வுகளைத் தூண்ட இயலும். அதே நேரத்தில், இளையோர் ஆயுதப் படைகளில் சேர்வதற்கான ஆர்வத்தை தூண்டவும், தேசத்தைக் கட்டியெழுப்புவதற்குப் பங்களிக்கவும் ஊக்குவிக்கின்றன.
செயின்ட் ஜார்ஜ் கோட்டைக்கு அருகில் மெரினா கடற்கரையில் அமைந்துள்ள போர் நினைவிடம், இராணுவப் பாரம்பரியம் தொடர்பான ஒரு மையமாக உருவாக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த வளாகம் இப்போது குடிமக்களுக்கு வீரமரணம் அடைந்தவர்களுக்கு அஞ்சலி செலுத்துவதற்கான வாய்ப்பை வழங்குவதோடு மட்டுமல்லாமல், பிரதிநிதித்துவ இராணுவக் கலைப்பொருட்களைக் காணவும், இந்தியாவின் ஆயுதப் படைகளின் பரிணாம வளர்ச்சியைப் புரிந்துகொள்ளவும் ஒரு வாய்ப்பை வழங்குகிறது. பயன்பாட்டிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்ட டி-55 முதன்மை போர்க் டாங்கி, புகழ்பெற்ற இந்திய கடற்படைக் கப்பல்களான ஐ.என்.எஸ் அஞ்சதீப், ஐ.என்.எஸ் விக்ராந்த் ஆகியவற்றின் மாதிரிப் பிரதிகள் ஆகியவை இங்கு நிறுவப்பட்டுள்ளன. இவை இந்தியாவின் இராணுவ வரலாறு, தொழில்நுட்பப் பரிணாம வளர்ச்சி மற்றும் கடல்சார் பாரம்பரியத்துடனான தொடர்பை விளக்குகின்றன.
ஐ.என்.எஸ் அஞ்சதீப்பின் மாடலானது இந்தியாவின் உள்நாட்டு கப்பல் கட்டும் திறனையும், நாட்டின் கடற்படை மற்றும் பாதுகாப்பு உற்பத்திச் சூழலுக்குத் தமிழ்நாட்டின் குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்பையும் எடுத்துக்காட்டுகிறது. நினைவிடத்துடன் இந்தக் கலைப்பொருட்கள் இருப்பது, கல்வி மற்றும் பொது ஈடுபாடு ஆகியவை ஒன்றிணையும் ஓர் இடமாக இந்த வளாகத்தை மேம்படுத்துகிறது. போர் நினைவிடத்தை, எளிதில் அணுகக்கூடிய ஓர் இராணுவப் பாரம்பரிய வளாகமாக மாற்றுவது என்பது, ராணுவ தெற்குப்பகுதித் தலைமையகத்தின் பரந்த அணுகுமுறையின் ஒரு பகுதியாகும்—அதாவது, வீரமரணம் அடைந்தவர்களை நினைவுகூருதல், சேவையாற்றுபவர்களைக் கௌரவித்தல், நிகழ்காலத்திற்குக் கல்வி புகட்டுதல் மற்றும் எதிர்காலத்திற்கு உத்வேகம் அளித்தல் ஆகியவையே அவையாகும்.