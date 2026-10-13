அதிமுக தொடக்க விழா கூட்டங்களை புறக்கணிக்க எஸ்.பி.வேலுமணி தரப்பு முடிவு

சென்னை,
அதிமுகவில் எஸ்.பி.வேலுமணி தரப்பினர் தனியாக ஆலோசனை நடத்தி வருவதாகவும், கட்சியின் தொடக்க விழாவையொட்டி நடைபெறும் கூட்டங்களை புறக்கணிக்க அந்தத் தரப்பினர் முடிவு செய்துள்ளதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
அதிமுக தொடங்கப்பட்டு 55-வது ஆண்டு தொடங்குவதையொட்டி, கட்சியின் தலைமை அலுவலகத்தில் வரும் 17-ந்தேதி தொடக்க விழா நடைபெறுகிறது. இதில் பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி கட்சிக் கொடியேற்றி, கட்சி நிர்வாகிகள் மற்றும் தொண்டர்களுக்கு வாழ்த்து தெரிவிக்க உள்ளார்.
இதையொட்டி, கட்சியின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் தொடக்க விழா நிகழ்ச்சிகள் நடத்த ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு வருகின்றன.
இதற்கிடையே, அதிமுகவில் எஸ்.பி.வேலுமணி தரப்பினர் தனியாக ஆலோசனை நடத்தி வருவதாக கூறப்படுகிறது. கட்சியின் தற்போதைய சூழல் மற்றும் அடுத்தகட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து இந்த ஆலோசனைகளில் விவாதிக்கப்பட்டு வருவதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
இந்த நிலையில், அதிமுகவின் 55-வது ஆண்டு தொடக்க விழாவையொட்டி நடைபெறும் கூட்டங்களில் பங்கேற்காமல் புறக்கணிக்க எஸ்.பி.வேலுமணி தரப்பினர் முடிவு செய்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
அதிமுகவில் ஏற்கனவே அதிருப்தி நிலவுவதாக கூறப்படும் சூழலில், எஸ்.பி.வேலுமணி தரப்பினரின் இந்த முடிவு கட்சிக்குள் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. தொடக்க விழா நிகழ்ச்சிகளில் அந்தத் தரப்பினர் பங்கேற்பார்களா அல்லது புறக்கணிப்பார்களா என்பது குறித்த எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.
எனினும், கூட்டங்களைப் புறக்கணிப்பது தொடர்பாக எஸ்.பி.வேலுமணி தரப்பில் இருந்து அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு எதுவும் வெளியாகியுள்ளதா என்பது உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை.