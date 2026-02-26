தாம்பரம்-கடற்கரை இருமார்க்கமாகவும் சிறப்பு பேருந்து சேவை .. ரெயில் சீசன் டிக்கெட் உள்ளவர்களுக்கு இலவசம்

சென்னை,
சென்னையல் தினசரி லட்சக்கணக்கான மக்கள் பயன்படுத்தி வரும் தாம்பரம் - சென்னை கடற்கரை புறநகர் மின்சார ரெயில் சேவையில் சமீப நாட்களாக ஏற்பட்டுள்ள கடும் நெரிசலை கட்டுப்படுத்தும் நோக்கில் தெற்கு ரெயில்வே பல்வேறு சிறப்பு நடவடிக்கைகளை அறிவித்துள்ளது.
முன்னதாக சென்னை எழும்பூர் ரெயில் நிலையத்தில் நடை மேடை 10,11-ல் மேற்கொள்ளப்படும் மறுசீரமைப்பு பணிகள் காரணமாக, கடந்த 20-ந்தேதி முதல் ஏப்ரல் 5-ந்தேதி வரையில் 45 நாட்கள் மின்சார ரெயில் சேவைகள் குறைக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் கடந்த சில நாட்களாக பயணிகள் பல்வேறு இன்னல்களை சந்தித்து வருகின்றனர். எனவே, பயணிகளின் சிரமத்தை போக்கும் வகையில், சிறப்பு பஸ் இயக்க தெற்கு ரெயில்வே முடிவு செய்தது. வருகிற 28-ந்தேதி முதல் சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்பட இருப்பதாக நேற்று முன்தினம் அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
இந்தநிலையில் பயணிகளின் வசதிக்காக கூட்ட நெரிசல் மிகுந்த நேரத்தில் (பீக் அவர்ஸ்) தாம்பரம் கடற்கரை, கடற்கரை - தாம்பரம் இடையே நேற்று முதலே 20 சிறப்பு பேருந்து சேவைகள் தொடங்கப்பட்டன. இந்த சிறப்பு பேருந்துகள் முன்பு 'தெற்கு ரெயில்வே ஒப்பந்த பேருந்து' என ஆங்கிலத்தில் அறிவிப்பு ஸ்டிக்கர் ஒட்டப்பட்டிருக்கும்.
இந்த சேவையை தடையின்றி செயல்படுத்த அனைத்து முக்கிய வழித்தடங்களிலும் பயணிகளுக்கு வழிகாட்டவும், உதவவும் ரெயில்வே டிக்கெட் பரிசோதகர்கள் நியமிக்கப்பட்டு உள்ளனர். இவர்கள் பயணிகளின் கூட்டத்தை நெறிப்படுத்தவும், பேருந்துகளில் பயணம் செய்யும் பயணிகளிடம் மின்சார ரெயில்களுக்கான டிக்கெட் மற்றும் மாதாந்திர பாஸ் உள்ளதாக என்பதை சோதனை செய்கின்றனர். இதன் மூலம் சீரான மற்றும் பாதுகாப்பான பயணம் உறுதி செய்யப்படுகிறது.
இந்த பேருந்து சேவை மின்சார ரெயில் டிக்கெட் மற்றும் மாதாந்திர பாஸ் வைத்திருப்பவர்களுக்கு மட்டுமே இலவசமாக வழங்கப்படுகிறது. இதன் மூலம் மின்சார ரெயில் பயணிகள் நெரிசல் நேரங்களில் எவ்வித தடையும் இல்லாமல் பயணத்தை மேற்கொள்ள முடியும். தாம்பரம்-கடற்கரை இடையே இருமார்க்கமாகவும் காலை மற்றும் மாலை நேரங்களில் இயக்கப் படும் சிறப்பு பேருந்துகளை பயணிகள் தேவைக்கு ஏற்ப பயண்படுத்தி கொள்ளுமாறு தெற்கு ரெயில்வே சென்னை கோட்டம் சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.