திருச்சி வழியாக சென்னை-குமரி இடையே இன்று சிறப்பு ரெயில்
குடியரசு தினம் மற்றும் வார விடுமுறையையொட்டி பயணிகளின் கூட்ட நெரிசலை சமாளிப்பதற்காக சிறப்பு ரெயில் இயக்கப்படுகிறது. வண்டி எண் 06135 சென்னை எழும்பூர்-கன்னியாகுமரி அதிவிரைவு ரெயில் இன்று (வெள்ளிக்கிழமை) இரவு 11.45 மணிக்கு சென்னை எழும்பூரில் இருந்து புறப்பட்டு நாளை (சனிக்கிழமை) பகல் 1 மணிக்கு கன்னியாகுமரியை சென்றடையும்.
இதே ரெயில் மறுமார்க்கத்தில் வண்டி எண் 06136 கன்னியாகுமரி-சென்னை கடற்கரை (பீச்) அதிவிரைவு ரெயில் வருகிற 26-ந் தேதி (திங்கட்கிழமை) இரவு 9.35 மணிக்கு கன்னியாகுமரியில் இருந்து புறப்பட்டு, 27-ந் தேதி காலை 10.15 மணிக்கு சென்னை கடற்கரையை சென்றடையும்.
இந்த ரெயில் நெல்லை, விருதுநகர், மதுரை, திருச்சி, அரியலூர், விழுப்புரம், செங்கல்பட்டு, தாம்பரம் ஆகிய வழித்தடங்கள் வழியாக செல்லும். இந்த தகவலை திருச்சி ரெயில்வே கோட்ட நிர்வாகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.