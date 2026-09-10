திருப்பூர்,
விநாயகர் சதுர்த்தி வருகிற 14-ந்தேதி கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட உள்ளது. இதனை முன்னிட்டு திருப்பூர் வழியாக சென்னை சென்டிரல்-போத்தனூர் இடையே சிறப்பு ரெயில் இயக்கப்பட உள்ளது. அதன்படி. சென்னை சென்டிரல்-போத்தனூர் (வண்டி எண்.06023) சிறப்பு ரெயில் நாளை (வெள்ளிக்கிழமை) சென்னை சென்டிரலில் இருந்து இரவு 11.50 மணிக்கு புறப்பட்டு மறுநாள் காலை 9 மணிக்கு போத்தனூர் சென்றடையும்.
இந்த ரெயில் திருப்பூருக்கு காலை 6.58 மணிக்கு வந்து 7 மணிக்கு புறப்படும். போத்தனூர்-சென்னை சென்டிரல் (06024) சிறப்பு ரெயில் வருகிற 14-ந்தேதி போத்தனூரில் இருந்து இரவு 11.30 மணிக்கு புறப்பட்டு மறுநாள் காலை 9.25 மணிக்கு சென்னை சென்டிரலை சென்றடையும். இந்த ரெயில் திருப்பூருக்கு நள்ளிரவு 12.08 மணிக்கு வந்து 12.10 மணிக்கு புறப்படும். இந்த தகவலை ரெயில்வே அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்துள்ளார்.