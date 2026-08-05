கோவை - ஜெய்ப்பூர் இடையே சிறப்பு ரெயில்: திருப்பூர், ஈரோடு, சேலம் வழியாக இயக்கம்

சென்னை,
பயணிகளுக்கான தேவையை கருத்தில் கொண்டு கோவை - ராஜஸ்தான் மாநிலம் ஜெய்ப்பூர் இடையே சிறப்பு ரெயில் இயக்கப்படுகிறது.
இது தொடர்பாக, தெற்கு ரெயில்வே வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:-
கோவையில் இருந்து ஆகஸ்டு - 13, 20, 27, செப்டம்பர் 3 ஆகிய தேதிகளில் (வியாழக்கிழமை) அதிகாலை 2.30 மணிக்கு புறப்படும் வாராந்திர சிறப்பு ரெயில் (வண்டி எண் 06181) 3-வது நாள் மதியம் 1.25 மணிக்கு ஜெய்ப்பூரை சென்றடையும்.
மறுமார்க்கத்தில், ஜெய்ப்பூரில் இருந்து ஆகஸ்டு 16, 23, 30, செப்டம்பர் 6 ஆகிய தேதிகளில் (ஞாயிற்றுக்கிழமை) இரவு 10.05 மணிக்கு புறப்படும் வாராந்திர சிறப்பு ரெயில் (06182) 4-வது நாள் காலை 8.30 மணிக்கு கோவையை வந்தடையும். 20 பெட்டிகளை கொண்ட இந்த சிறப்பு ரெயில், தமிழ்நாட்டில் திருப்பூர், ஈரோடு, சேலம், ஜோலார்பேட்டை, காட்பாடி ஆகிய ரெயில் நிலையங்களில் நின்று செல்லும். இந்த சிறப்பு ரெயிலுக்கான முன்பதிவு நாளை (6-8-2026) காலை 8 மணிக்கு தொடங்குகிறது.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.