திருப்பூர்,
பயணிகளின் கூட்ட நெரிசலை தவிர்க்கும் வகையில், பாதுகாப்பை கருத்தில் கொண்டு திருப்பூர், ஈரோடு, சேலம் வழியாக எர்ணாகுளத்தில் இருந்து பீகார் மாநிலம் கயாவிற்கு சிறப்பு ரெயில் இயக்கப்படுகிறது.
அதன்படி, எர்ணாகுளம்-கயா (வண்டி எண்.06091) சிறப்பு ரெயில் ' இன்று (வெள்ளிக்கிழமை) இரவு 11.10 மணிக்கு எர்ணாகுளத்தில் இருந்து புறப்பட்டு வருகிற 30-ந்தேதி (திங்கட்கிழமை) காலை 10.30 மணிக்கு கயாவிற்கு சென்றடையும். இந்த ரெயில் திருப்பூருக்கு அதிகாலை 5.10 மணிக்கு வந்து 5.15 மணிக்கு புறப்படும். மேற்கண்ட தகவலை, ரெயில்வே அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்துள்ளார்.