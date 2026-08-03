தமிழக செய்திகள்

மதுரை - கான்பூர் சென்டிரல் இடையே சேலம் வழியாக சிறப்பு ரெயில்

பயணிகள் நெரிசலை தவிர்க்கும் வகையில் சிறப்பு ரெயில்கள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன.
மதுரை - கான்பூர் சென்டிரல் இடையே சேலம் வழியாக சிறப்பு ரெயில்
Published on

சென்னை,

தெற்கு ரெயில்வே வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கூறியிருப்பதாவது:-

உத்தரபிரதேச மாநிலம் கான்பூர் சென்டிரலில் இருந்து வருகிற 5,12,19,26 ஆகிய தேதிகளில் காலை 8.10 மணிக்கு புறப்படும் சிறப்பு ரெயில் (வண்டி எண்.01925), காட்பாடி, ஜோலார்பேட்டை, சேலம், நாமக்கல், கரூர், திண்டுக்கல் வழியாக புறப்பட்டதில் இருந்து 3-வது நாள் காலை 7.15 மணிக்கு மதுரை வந்தடையும்.

மறுமார்க்கமாக, மதுரையில் இருந்து வருகிற 8,15,22,29 ஆகிய தேதிகளில் அதிகாலை 2.30 மணிக்கு புறப்படும் சிறப்பு ரெயில் (01926), மேற்கண்ட வழித்தடம் வழியாக புறப்பட்டதில் இருந்து 3-வது நாள் அதிகாலை 4.30 மணிக்கு கான்பூர் சென்டிரல் சென்றடையும்.

சிறப்பு ரெயில்
Madurai
மதுரை
Special train
X

logo
Daily Thanthi
www.dailythanthi.com