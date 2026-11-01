போத்தனூர்- அசாம் இடையே சேலம் வழியாக சிறப்பு ரெயில்

சேலம்,
தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு ரெயில்களில் பயணிகளின் கூட்ட நெரிசலை குறைக்கும் வகையில், போத்தனூர் மற்றும் அசாம் மாநிலம் நியூ தின்சுகியா நகரம் இடையே சேலம் வழியாக சிறப்பு ரெயில்கள் இயக்கப்பட உள்ளன.
அதன்படி, போத்தனூர்-நியூ தின்சுகியா சிறப்பு ரெயில் (06101) வருகிற 5 மற்றும் 13-ந் தேதிகளில் அதிகாலை 4.30 மணிக்கு போத்தனூரில் இருந்து புறப்பட்டு திருப்பூர், ஈரோடு வழியாக காலை 7 மணிக்கு சேலம் வந்தடைகிறது.
இங்கிருந்து 7.05 மணிக்கு புறப்பட்டு ஜோலார்பேட்டை, காட்பாடி, பெரம்பூர், விஜயவாடா, ராஜ முந்திரி வழியாக வருகிற 8 மற்றும் 16-ந் தேதிகளில் காலை 4.30 மணிக்கு நியூ தின்சுகியா ரெயில் நிலையம் சென்றடையும். இதேபோல் நியூ தின்சுகியா- போத்தனூர் சிறப்பு ரெயில் (06102) வருகிற 8 மற்றும் 16-ந் தேதிகளில் இரவு 8 மணிக்கு புறப்பட்டு பெரம்பூர், காட்பாடி, ஜோலார்பேட்டை வழியாக வருகிற 11 மற்றும் 19-ந் தேதிகளில் இரவு 7.20 மணிக்கு சேலம் வந்தடையும். இங்கிருந்து 7.25 மணிக்கு புறப்பட்டு ஈரோடு,திருப்பூர் வழியாக இரவு 11 மணிக்கு போத்தனூர் சென்றடையும். இந்த தகவலை சேலம் ரெயில்வே கோட்ட அலுவலகம் வெளியிட்டுள்ள செய் திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.