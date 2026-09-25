தமிழக செய்திகள்

தாம்பரம்-போத்தனூர் இடையே சிறப்பு ரெயில்

சேலம் வழியாக சிறப்பு ரெயில் இயக்கப்படுகிறது.
தாம்பரம்-போத்தனூர் இடையே சிறப்பு ரெயில்
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சேலம்,

கூட்ட நெரிசலை தவிர்க்கும் வகையில், ரெயில்வே நிர்வாகம் முக்கிய வழித்தடங்களில் சிறப்பு ரெயில்களை இயக்கி வருகிறது. அந்த வகையில், தாம்பரத்தில் இருந்து சேலம் வழியாக போத்தனூருக்கு சிறப்பு ரெயில் இயக்கப்படும் என ரெயில்வே நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது. அதன்படி, தாம்ப ரம்-போத்தனூர் சிறப்பு ரெயில் (06025) இன்று (வெள்ளிக்கிழமை) தாம்பரத் தில் இருந்து இரவு 11 மணிக்கு புறப்படும்.

இந்த ரெயில் சென்னை எழும் பூர், பெரம்பூர், திருவள்ளூர், அரக்கோணம், காட்பாடி, ஜோலார்பேட்டை வழியாக மறுநாள் காலை 5 மணிக்கு சேலம் வந்தடையும். பின்னர், சேலத் தில் இருந்து காலை 5.03 மணிக்கு புறப்பட்டு ஈரோடு, திருப்பூர் வழியாக காலை 9 மணிக்கு போத்தனூர் சென்றடையும். இத்தகவல் சேலம் ரெயில்வே கோட்ட அலுவலக செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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Daily Thanthi
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