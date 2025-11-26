ராமேசுவரம்-திருப்பதி இடையே சிறப்பு ரெயில் இயக்கம்

ராமேசுவரம்-திருப்பதி இடையே சிறப்பு ரெயில் இயக்கம்
x
தினத்தந்தி 26 Nov 2025 6:27 PM IST
t-max-icont-min-icon

ராமேசுவரம்-திருப்பதி இடையே சிறப்பு ரெயில் இயக்கப்படுவதாக தெற்கு ரெயில்வே அறிவித்துள்ளது.

சென்னை,

ராமேசுவரத்தில் இருந்து மாலை 4.30 மணிக்கு புறப்படும் சிறப்பு ரெயில் (வண்டி எண்:06080) மறுநாள் காலை 10.10 மணிக்கு திருப்பதியை சென்றடையும். இந்த சிறப்பு ரெயில் டிசம்பர் 2 மற்றும் 9 ஆகிய (செவ்வாய்க்கிழமைகளில்) தேதிகளில் இயக்கப்படுகிறது.

மறுமார்க்கத்தில் திருப்பதியில் இருந்து காலை 11.55 மணிக்கு புறப்படும் சிறப்பு ரெயில் (வண்டி எண்:06079) மறுநாள் அதிகாலை 4.45 மணிக்கு ராமேசுவரம் வந்துசேரும். இந்த சிறப்பு ரெயில் டிசம்பர் 3 மற்றும் 10 ஆகிய (புதன்கிழமைகளில்) தேதிகளில் இயக்கப்படுகிறது.

இந்த சிறப்பு ரெயிலுக்கான முன்பதிவு நாளை காலை 8 மணிக்கு தொடங்குகிறது.

1 More update
தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

Related Tags :
Next Story

மேலும் செய்திகள்

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...

அதிகம் வாசிக்கப்பட்டவை

logo

எங்களைப்பற்றி தனித்தன்மை பாதுகாப்பு தொடர்புகொள்ள வலைத்தள தொகுப்பு ஆலோசனைகள் வேலைவாய்ப்பு

Paper Ad Tariff Web Ad Tariff Terms & Conditions (E-paper) Archive Sitemap

காப்புரிமை 2024, © The Thanthi Trust Powered by Hocalwire
X