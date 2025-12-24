பெங்களூரு-கண்ணூர் இடையே தமிழகம் வழியாக சிறப்பு ரெயில் இயக்கம்
பெங்களூரில் இருந்து சேலம், ஈரோடு, திருப்பூர், போத்தனூர் வழியாக கண்ணூருக்கு சிறப்பு ரெயில் இயக்கப்படுகிறது.
சென்னை,
தெற்கு ரெயில்வே வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவித்திருப்பதாவது:-
கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகையை முன்னிட்டு, பெங்களூரில் இருந்து கேரள மாநிலம் கண்ணூருக்கு சிறப்பு ரெயில்கள் இயக்கப்பட உள்ளது.
- பெங்களூருவில் இருந்து இன்று (புதன்கிழமை) மாலை 4.35 மணிக்கு புறப்பட்டு கேரள மாநிலம் கண்ணூர் செல்லும் சிறப்பு ரெயில் (வண்டி எண்:06575), சேலம், ஈரோடு, திருப்பூர், போத்தனூர் வழியாக மறுநாள் காலை 7.50 மணிக்கு கண்ணூர் சென்றடையும்.
- மறுமார்க்கமாக, கண்ணூரில் இருந்து நாளை (வியாழக்கிழமை) காலை 10 மணிக்கு புறப்பட்டு பெங்களூரு செல்லும் சிறப்பு ரெயில் (வண்டி எண்:06576), மேற்கண்ட வழித்தடம் வழியாக மறுநாள் நள்ளிரவு 12.15 மணிக்கு பெங்களூரு சென்றடையும்.
இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
